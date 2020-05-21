Иран и Россия ослабляют карантин, несмотря на то, что коронавирусом больны по 10 тысяч медиков в каждой из стран

Иран и Россия ослабляют карантин, несмотря на то, что коронавирусом больны по 10 тысяч медиков в каждой из стр

Одной из самых уязвимых для коронавируса категорий людей, являются медицинские работники. Так, в России, которая занимает одно из лидирующих стран по коронавирусу, и в Иране, где насчитывается более 7 тысяч умерших от болезни, от коронавируса умерли по 10 тысяч медицинских работников. Об этом передает Reuters.

По информации Reuters, в Иране на данный момент сообщается о почти 10 тысяч медработников, больных коронавирусом, а также о еще 100 умерших от осложнений инфекции. Всего в стране насчитывается более 129 тысяч случаев заболеваний и свыше 7 тысяч умерших.

Министерство здравоохранения Ирана призвало граждан не отмечать религиозный праздник Рамазан-Байрам, который приходится в этом году на 24 апреля, из-за повышения риска инфицирования коронавирусом.

Отмечается, что Иран еще в конце апреля ослабил большинство карантинных ограничений из-за опасений экономического кризиса, предпосылки которого также усилились в связи с санкциями США. При этом в течение последних двух недель статистика заболеваемости в стране растет. Сейчас Иран занимает 10 место в мире по количеству инфицированных коронавирусом.

В России, которая занимает второе место с более чем 317 тысячами больных, имеет более низкую смертность, которая на сегодня составляет более 3 тысяч умерших. В стране — 9 479 инфицированных коронавирусом медработников, еще 70 умерли от болезни.

По информации Associated Press, в России считают, что официальная статистика занижает реальные показатели смертности среди их коллег, и количество жертв на самом деле составляет 250 медработников.

Как сообщали Українські Новини, в Санкт-Петербурге у больниц появились мобильные рефрижераторы для тел умерших от коронавируса.

Кроме того, в Иране из-за коронавируса на свободу выпустили 85 тысяч заключенных.