подписаться на рассылку
26.75 27.2
28.85 29.7
˟
  • Новости
  • Мир
  • Азия
  • В Санкт-Петербурге у больниц появились мобильные рефрижераторы для тел умерших от коронавируса
01 мая 2020, пятница, 18:44 77
Азия 2020-05-01T18:45:15+03:00
Українські Новини
В Санкт-Петербурге у больниц появились мобильные рефрижераторы для тел умерших от коронавируса

В Санкт-Петербурге у больниц появились мобильные рефрижераторы для тел умерших от коронавируса

Кира Молчанова
Санкт-Петербург, Коронавирус, Коронавирус в России, Коронавирус в мире
Коронавирус. Фото: freepik
Коронавирус. Фото: freepik

Пока в России резко возросло количество заболевших коронавирусом, в Санкт-Петербурге возле нескольких больниц появились рефрижераторные контейнеры-морги.

Об этом сообщает российское издание "Фонтанка".

По их словам, такие конструкции появились у морга Второй городской больницы и возле Госпиталя для ветеранов войн. Власти города подтвердили, что это действительно мобильные морги. Их установили уже 8 штук, но отметили, что большинство из них пока не используются.

В издании отметили, что использование мобильных установок для хранения тел – распространённая мировая практика в условиях пандемии.

Как сообщали Українські Новини, новый премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что болен коронавирусом.

Кроме того Россия продлила на неизвестный срок ограничения на въезд иностранцев в страну.


Кроме того, в России начались "голодные бунты" против карантина, есть задержанные.

В России заблокировали сайт Минреинтеграции Украины из-за данных о COVID-19 в Крыму и на Донбассе.

Кроме того, российский парад в честь Дня победы перенесли из-за эпидемии коронавируса.

Больше новостей о: Санкт-Петербург Коронавирус Коронавирус в России Коронавирус в мире

После трехдневного роста количество новых случаев коронавируса в Украине уменьшилось
В Киеве медики устроили бойкот из-за низкой зарплаты и работы с пациентами с подозрением на Covid-19
Новости
Открытие рынков с 1 мая. Фото: payspace
Уголовная ответственность и первые нарушения: как начали работу рынки в Украине 18:59
В Санкт-Петербурге у больниц появились мобильные рефрижераторы для тел умерших от коронавируса 18:44
В Иране ежедневно выявляют больше тысячи новых случаев COVID-19 17:52
Новый зубр. Скриншот видео Facebook Віталій Кличко
Перед обновленным входом в Киевский зоопарк установили новую бронзовую фигуру зубра 17:28
В Киеве в День труда открылся только один рынок 17:26
больше новостей
Индексация пенсий и окончание карантина. Что изменится в мае для украинцев 06:30
Кабмин расширил возможности программы "Доступные кредиты 5-7-9%". Что теперь могут заемщики 06:15
Кабмин разрешил работу рынков: какие рынки откроются в Киеве с первого мая 07:00
В Украине растет спрос на внутренний туризм на летний сезон-2020 11:34
Кабмин разрешил рынки, а ФОПы требуют открыть парикмахерские и розницу 07:00 Новости дня
больше новостей
ФГИУ незаконно меняет руководство "Хмельницкоблэнерго", - менеджмент компании 10:19
Индексация пенсий и окончание карантина. Что изменится в мае для украинцев 06:30
МВД купило для своего госпиталя 50 аппаратов ИВЛ по 1 млн гривен за штуку 13:54
Запорожская АЭС отключила четвертый энергоблок 10:08
С сегодняшнего дня водители могут не включать ближний свет: какие есть исключения 06:00
больше новостей
В Киеве из-за коронавируса закрыли два общежития
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok