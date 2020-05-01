В Санкт-Петербурге у больниц появились мобильные рефрижераторы для тел умерших от коронавируса

Пока в России резко возросло количество заболевших коронавирусом, в Санкт-Петербурге возле нескольких больниц появились рефрижераторные контейнеры-морги.

Об этом сообщает российское издание "Фонтанка".

По их словам, такие конструкции появились у морга Второй городской больницы и возле Госпиталя для ветеранов войн. Власти города подтвердили, что это действительно мобильные морги. Их установили уже 8 штук, но отметили, что большинство из них пока не используются.

В издании отметили, что использование мобильных установок для хранения тел – распространённая мировая практика в условиях пандемии.

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