Сегодня у мусульман начинается месяц Рамадан. История и традиции праздника

В пятницу, 24 апреля мусульмане начинают отмечать месяц обязательного поста – Рамадан. Как известно, дата этого праздника меняется, поскольку в исламском календаре используется не солнечный а лунный год. В прошлом году первый день Рамадана начался 6 мая. В этом году праздник начинается 24 апреля и продлится до 23 мая. Українські Новини расскажут историю и традиции праздника.

Рамадан считается девятым месяцем мусульманского календаря. Согласно вере мусульман, в этом месяце пророком Мохаммедом были открыты первве стихи Корана во время уединения в пещере Хира. Считается, что во время Рамадана "открываются ворота рая и закрываются двери ада, а шайтаны сковываются цепями". Поэтому во время Рамадана мусульмане сосредотачиваются на своей вере, проводят ежедневную пятикратную молитву (намаз), делают пожертвования нуждающимся.

В Рамадана нельзя преднамеренно употреблять пищу и питье, курить и нюхать табак, а также необходимо воздержаться от интимной близости.

Нарушение поста считается грехом. Поэтому с 24 апреля стоит ответственно относиться ко всем его правилам. Если человек нарушит их, после Рамадана необходимо заполнить количество пропущенных дней. Если человек нарушил обычаи случайно, это не считается нарушением.

По окончанию Рамадана в первый день месяца шавваль в честь окончания поста наступает праздник разговения Ид аль-Фитр или Ураза-байрам: мусульмане совершают праздничную молитву Ид намаз и выплачивают милостыню, цель которой — искупление возможных ошибок и упущений, сделанных в течение Рамадана, а также помощь нуждающимся, чтобы они мог.

Как отметят мусульмане Рамадан в период карантина

Правительства исламских государств посоветовали верующим в этом году провести Рамадан дома и закрыли для верующих все святыни, включая Мекку, Медину и третье наиболее священное место в исламе - мечеть Аль-Акса. Такое решение принято, чтобы избежать новых вспышек заболевания коронавирусом, сообщает CNN.

Большая часть Рамадана для мусульман состоит из ночных молитв: обязательной ночной (иша), желательной (таравих), которая начинается после иша и длится до рассвета, и заключительного желательного намаза (витр). В этом году все они будут совершаться верующими дома в индивидуальном порядке.

Молиться Аллаху можно как в мечети, так и дома. Как утверждает президент Института исламских исследований Yaqeen Омар Сулейман, между этими молитвами нет никакой разницы. Он подчеркнул, что хочет "побудить мусульман сосредоточиться на индивидуальных молитвенных привычках и превратить изоляцию во внутренний мир".

Однако, в то же время, Сулейман беспокоится, что из-за такой "виртуальной" молитвы у верующих может пропасть интерес к молитвам в целом и после окончания карантина они не захотят возвращаться в мечети.

Как сообщали Українські Новини, ранее мусульмане Украины заявляли, что не будут запрещать гражданам посещать мечети во время карантина.

Также Пасху-2020 украинцы в этом году отметили на карантине.