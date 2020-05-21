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21 мая 2020, четверг, 08:57 317
Мир 2020-05-21T10:00:02+03:00
Українські Новини
За сутки в мире от коронавируса вылечились в два раза больше человек, чем заразились. Данные 21 мая

За сутки в мире от коронавируса вылечились в два раза больше человек, чем заразились. Данные 21 мая

Валерия Драгомирова
Коронавирус в мире, Распространение коронавируса, Статистика по коронавирусу
Коронавирус. Фото: pixabay
Коронавирус. Фото: pixabay

В четверг, 21 мая, в мире зарегистрировано 4 999 981 случаев заражения коронавирусом (99 728 за сутки), 1 899 285 из них выздоровели (209 951 за сутки), 328 169 – умерли (4 828 за сутки).

Об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса.

На первом месте по количеству больных коронавирусом находится США. Тут коронавирусом заразились 1 551 853 человек, выздоровели - 294 312, умерли - 93 439.

На втором месте Россия. Здесь уже 308 705 больных новым вирусом. Выздоровели - 85 392, умерли - 2 972 человек.

291 579 человек заболели коронавирусом в Бразилии. Выздоровели - 116 683, умерли - 18 859.

На четвертом месте по количеству случаев Covid-19 оказалась Великобритания с 249 619 зараженными. Выздоровели - 1 116, умерли - 35 786.

На пятом месте находится Испания. Здесь заболели 232 555, умерли - 27 888, выздоровели - 150 376. 


Как сообщали Українські Новини, ВОЗ зафиксировала рекордное количество заражений коронавирусом за сутки. 

Кроме того, Трамп считает за честь лидерство США по количеству больных коронавирусом. 

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