За сутки в мире от коронавируса вылечились в два раза больше человек, чем заразились. Данные 21 мая

В четверг, 21 мая, в мире зарегистрировано 4 999 981 случаев заражения коронавирусом (99 728 за сутки), 1 899 285 из них выздоровели (209 951 за сутки), 328 169 – умерли (4 828 за сутки). Об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса. На первом месте по количеству больных коронавирусом находится США. Тут коронавирусом заразились 1 551 853 человек, выздоровели - 294 312, умерли - 93 439. На втором месте Россия. Здесь уже 308 705 больных новым вирусом. Выздоровели - 85 392, умерли - 2 972 человек. 291 579 человек заболели коронавирусом в Бразилии. Выздоровели - 116 683, умерли - 18 859. На четвертом месте по количеству случаев Covid-19 оказалась Великобритания с 249 619 зараженными. Выздоровели - 1 116, умерли - 35 786. На пятом месте находится Испания. Здесь заболели 232 555, умерли - 27 888, выздоровели - 150 376. Как сообщали Українські Новини, ВОЗ зафиксировала рекордное количество заражений коронавирусом за сутки. Кроме того, Трамп считает за честь лидерство США по количеству больных коронавирусом.