подписаться на рассылку
26.55 26.9
28.75 29.45
˟
21 мая 2020, четверг, 18:42 25
Политика 2020-05-21T18:48:57+03:00
Українські Новини
Зеленский подписал "антиколомойский" закон о банках

Зеленский подписал "антиколомойский" закон о банках

Надежда Комендантова
Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua
Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский подписал закон о запрете возврата неплатежеспособных банков бывшим собственникам, принятие которого наряду с земельной реформой является условием для подписания новой программы сотрудничества с МВФ.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.

"Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности" №590-ІХ, который Верховная Рада приняла 13 мая 2020", - сказано в нем.

Закон устанавливает, что в случае признания банка неплатежеспособным его собственники имеют право требовать через суд только возмещение, для расчета которого будут привлекаться международные аудиторы, которых будет выбирать суд.

Подсчитанный аудитором объем капитала (если он есть) владелец может получить обратно в денежной форме.

Также он может претендовать на компенсацию упущенной выгоды и морального ущерба.

Помимо этого, закон наделяет Национальный банк дополнительными полномочиями.

В частности, НБУ сможет требовать изменения состава совета или правления банка, если он считает их неэффективными, а также обязать банк определять связанных лиц до совершения операций с ними.

Как сообщали Українські Новини, принятие земельной реформы и запрет возвращать неплатежеспособные банки бывшим владельцам являются условием для старта новой программы сотрудничества между Украиной и Международным валютным фондом.

Ранее Зеленский приехал в Раду, где рассматривают законопроект о банках во 2-м чтении. 

Зеленский одобрил упрощение процедуры рассмотрения большого количества поправок к законопроектам после того, как в "антиколомойский закон" внесено более 13 тыс. поправок.



 

Больше новостей о:

Зеленский подписал "антиколомойский" закон о банках
В трех областях карантинные ослабления не начались из-за сложной ситуации с COVID-19
Новости
Телеканалу Espreso.TV назначили внеплановую проверку из-за трансляции передач "Радио Свобода" и "ВВС NEWS Украина" 18:56
Испания намерена ввести "безопасные коридоры" для туристов 18:55
Зеленский подписал "антиколомойский" закон о банках 18:42
НБУ разрешил открывать счета в банках дистанционно 18:30
Боевики убили украинского военного, еще 2 ранили и 5 травмировали 18:29
больше новостей
Летнего тепла ждать не стоит. Синоптики дали неутешительный прогноз на конец мая 05:30 Карта
Новую пенсионную систему в Украине запустят с октября: кого коснется и что изменит 05:40 Инфографика
Сегодня у Зеленского годовщина: год назад состоялась его инаугурация 00:01
Рада отменила закон о продлении до 2022 права на досрочный выход женщин на пенсию 13:22
После снятия ограничений проезд в маршрутках может подорожать 20:37
больше новостей
Новую пенсионную систему в Украине запустят с октября: кого коснется и что изменит 05:40 Инфографика
Летнего тепла ждать не стоит. Синоптики дали неутешительный прогноз на конец мая 05:30 Карта
Рада намерена разрешить взламывать квартиры из-за долгов за коммуналку 18:13
ОО "Обманутые украинцы" инициировала начало процедуры импичмента Зеленского 11:35
52 млн грн достигли убытки "Винницагаз" из-за заниженного тарифа на распределение газа 11:35 Пресс-релиз
больше новостей
Телеканал "1+1" проверят из-за показа карты Украины без Крыма в выпуске новостей "ТСН"
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok