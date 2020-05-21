Зеленский подписал "антиколомойский" закон о банках

Президент Владимир Зеленский подписал закон о запрете возврата неплатежеспособных банков бывшим собственникам, принятие которого наряду с земельной реформой является условием для подписания новой программы сотрудничества с МВФ.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.

"Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности" №590-ІХ, который Верховная Рада приняла 13 мая 2020", - сказано в нем.

Закон устанавливает, что в случае признания банка неплатежеспособным его собственники имеют право требовать через суд только возмещение, для расчета которого будут привлекаться международные аудиторы, которых будет выбирать суд.

Подсчитанный аудитором объем капитала (если он есть) владелец может получить обратно в денежной форме.

Также он может претендовать на компенсацию упущенной выгоды и морального ущерба.

Помимо этого, закон наделяет Национальный банк дополнительными полномочиями.

В частности, НБУ сможет требовать изменения состава совета или правления банка, если он считает их неэффективными, а также обязать банк определять связанных лиц до совершения операций с ними.

Как сообщали Українські Новини, принятие земельной реформы и запрет возвращать неплатежеспособные банки бывшим владельцам являются условием для старта новой программы сотрудничества между Украиной и Международным валютным фондом.

Ранее Зеленский приехал в Раду, где рассматривают законопроект о банках во 2-м чтении.

Зеленский одобрил упрощение процедуры рассмотрения большого количества поправок к законопроектам после того, как в "антиколомойский закон" внесено более 13 тыс. поправок.





