Грузия отменяет чрезвычайное положение и комендантский час с 23 мая

Власти Грузии, где ранее для предотвращения распространения коронавируса ввели режим чрезвычайного положения, приняли решение не продлевать ЧП и комендантский час. Об этом передает Грузия Online.

По словам правительства, введенный ранее режим действует до 22 мая включительно. На заседании пармлаента 21 мая премьер-министр страны Георгий Гахария объявил, что правительство приняло решение не продлевать ни ЧП, ни комендантский час.

По словам Гахарии, "вызовы после этой глобальной пандемии становятся все хуже и хуже, но при этом мы обязаны медленно и очень осторожно возвращать страну к нормальному темпу жизни".

Премьер добавил, что правительство уже обратилось к парламенту для разработки соответствующих законодательных рамок.

Как сообщали Українські Новини, ранее Грузия запретила передвижение на легковых автомобилях для предотвращения коронавирусу.

Также закрывались все алкогольные магазины из-за коронавируса.

Ранее в Грузии представили план по спасению туризма в стране.

Тем временем Грузия открывает границы для туристов с 1 июля.