Грузия отменяет чрезвычайное положение и комендантский час с 23 мая

Власти Грузии, где ранее для предотвращения распространения коронавируса ввели режим чрезвычайного положения, приняли решение не продлевать ЧП и комендантский час. Об этом передает Грузия Online. По словам правительства, введенный ранее режим действует до 22 мая включительно. На заседании пармлаента 21 мая премьер-министр страны Георгий Гахария объявил, что правительство приняло решение не продлевать ни ЧП, ни комендантский час. По словам Гахарии, "вызовы после этой глобальной пандемии становятся все хуже и хуже, но при этом мы обязаны медленно и очень осторожно возвращать страну к нормальному темпу жизни". Премьер добавил, что правительство уже обратилось к парламенту для разработки соответствующих законодательных рамок. Как сообщали Українські Новини, ранее Грузия запретила передвижение на легковых автомобилях для предотвращения коронавирусу. Также закрывались все алкогольные магазины из-за коронавируса. Ранее в Грузии представили план по спасению туризма в стране. Тем временем Грузия открывает границы для туристов с 1 июля.