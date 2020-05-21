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21 мая 2020, четверг, 16:39 36
Общество 2020-05-21T17:15:02+03:00
Українські Новини
В Украине уже пять недель не умирают от гриппа

В Украине уже пять недель не умирают от гриппа

Кира Молчанова
Грипп, смерть от гриппа, заболеваемость гриппом, Грипп в Украине
Таблетки. Фото: 112.ua
Таблетки. Фото: 112.ua

Пока в Украине растет количество случаев заражения коронавирусом и люди продолжают умирать от этой болезни, 71 человек умер от осложнений гриппа с октября 2019 года, но за неделю с 11 по 17 мая летальных случаев не зарегистрировано.

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения, передают Українськi Новини.

"За неделю не поступало сообщений о летальных случаях вследствие гриппа. С начала эпидсезона от осложнений заболевания умер 71 человек", - сказано в нем.

За 11-17 мая ОРВИ заболели 28 072 человек, из них 43% - дети.

Интенсивный показатель заболеваемости составил 73,4 на 100 000 населения, что на 84,6% меньше эпидемического порога по Украине.

При этом в стране зафиксировано спорадическое распространение гриппа.

Как сообщали Українськi Новини, за неделю с 13 по 19 апреля летальных случаев от осложнений после гриппа зарегистрировано не было.

До этого с 30 марта по 5 апреля был зарегистрирован 1 летальный случай от осложнений после гриппа.

С 6 апреля по 12 апреля летальных случаев от осложнений после гриппа в Украине зафиксировано не было.

С другой стороны, в Украине высока смертность от других заболеваний. Намного чаще, чем от коронавируса украинцы умирают от алкогольного отравления, самоубийств, рака и сердечно-сосудистых заболеваний.

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