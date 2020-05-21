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21 травня 2020, четвер, 16:39 19
Суспільство 2020-05-21T19:15:03+03:00
Українські Новини
В Україні вже п'ять тижнів не вмирають від грипу

В Україні вже п'ять тижнів не вмирають від грипу

Кира Молчанова
Грип, смерть від грипу, Грип в Україні
Таблетки. Фото: 112.ua
Таблетки. Фото: 112.ua

Поки в Україні зростає кількість випадків зараження коронавірусом і люди продовжують вмирати від цієї хвороби, 71 людина померла від ускладнень грипу з жовтня 2019 року, але за тиждень з 11 по 17 травня летальних випадків не зареєстровано.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я, передають Українські Новини.

"За тиждень не надходило повідомлень про летальні випадки внаслідок грипу. З початку епідсезону від ускладнень захворювання померла 71 людина", - сказано в ньому.

За 11-17 травня ГРВІ захворіли 28 072 осіб, з них 43% - діти.

Інтенсивний показник захворюваності склав 73,4 на 100 000 населення, що на 84,6% менше епідемічного порогу по Україні.

При цьому в країні зафіксовано спорадичне поширення грипу.

Як повідомляли Українські Новини, за тиждень з 13 по 19 квітня летальних випадків від ускладнень після грипу зареєстровано не було.

До цього з 30 березня по 5 квітня був зареєстрований 1 летальний випадок від ускладнень після грипу.

З 6 квітня по 12 квітня летальних випадків від ускладнень після грипу в Україні зафіксовано не було.

З іншого боку, в Україні висока смертність від інших захворювань. Набагато частіше, ніж від коронавіруса українці помирають від алкогольного отруєння, самогубств, раку і серцево-судинних захворювань.

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