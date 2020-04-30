Три недели подряд в Украине не фиксируют летальных случаев от гриппа, — МОЗ

В то время, как количество летальных случаев от коронавируса пока не растет, от осложнений после гриппа с октября 2019 года умер 71 человек, при этом за неделю с 13 по 19 апреля летальных случаев не зарегистрировано.

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения, передают Українськi Новини.

"За неделю не поступало сообщений о летальных случаях вследствие гриппа. С начала эпидсезона от осложнений заболевания умер 71 человек", - сказано в нем.

За 13-19 апреля ОРВИ заболели 57 168 человек, из них 40,6% - дети.

Интенсивный показатель заболеваемости составил 149,5 на 100 000 населения, что на 68,6% меньше эпидемического порога по Украине.

При этом в стране не зафиксировано циркуляции вирусов гриппа.

Как сообщали Українськi Новини, с30 марта по 5 апреля был зарегистрирован 1 летальный случай от осложнений после гриппа.

С 6 апреля по 12 апреля летальных случаев от осложнений после гриппа в Украине зафиксировано не было.

С другой стороны, в Украине высока смертность от других заболеваний. Намного чаще, чем от коронавируса украинцы умирают от алкогольного отравления, самоубийств, рака и сердечно-сосудистых заболеваний.