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09 апреля 2020, четверг, 11:46 44
Общество 2020-04-09T11:47:13+03:00
Українські Новини
В Минздраве рассказали о смертности от гриппа с начала эпидсезона

В Минздраве рассказали о смертности от гриппа с начала эпидсезона

Анна Рудык
Грипп, Минздрав, смерть от гриппа, Грипп в Украине
Грипп. Фото: pixabay
Грипп. Фото: pixabay

В то время, как в Украине уже почти 2 тыс. случаев коронавируса, 71 человек умер от осложнений гриппа с октября 2019 года, при этом за прошедшую неделю (с 30 марта по 5 апреля) зарегистрирован 1 летальный случай.

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения, передают Українськi Новини.

"За неделю получено сообщение об 1 летальном случае вследствие гриппа, что подтверждено методом ПЦР (с начала эпидсезона - 71)", - сказано в нем.

За прошедшую неделю ОРВИ заболели 105 116 человек, из них 39,5% - дети.

Во всех регионах активность гриппа и ОРВИ была на неэпидемических уровнях, интенсивный показатель заболеваемости - на уровне аналогического периода прошлого сезона.

При этом в стране зафиксировано региональное распространение гриппа.

Как сообщали Українськi Новини, с 9 по 15 марта в Украине от гриппа умерли три человека.

Также от болезней органов дыхания в январе умерло 1 203 человек, из них 621 человек - от гриппа и пневмонии. При этом от туберкулеза умерло 309 человек, от синдрома приобретенного иммунодефицита - 295 человек. От злокачественных новообразований в январе умерло 7 040 человек.

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