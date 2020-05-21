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21.05.20 Пресс-конференция: "Предприятия полимерного рынка могут остановить свою работу"

21 мая 2020, четверг, 09:56 1929 Инфографика
Общество 2020-05-21T10:15:01+03:00
Українські Новини
Число новых случаев коронавируса стремительно растет второй день подряд

Число новых случаев коронавируса стремительно растет второй день подряд

Анна Рудык
Коронавирус, коронавирус в Украине, Эпидемия коронавируса, коронавирус в Киеве
Коронавирус. Фото: freepik
Коронавирус. Фото: freepik

20 мая количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 476 до 19 706, количество умерших от заболевания - на 15 человек до 579 по сравнению с предыдущими сутками, при этом количество новых случаев увеличилось на 34,5%, количество новых летальных случаев - снизилось на 6,3%.

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения, передают Українськi Новини.

"По состоянию на 9:00 21 мая в Украине 19 706 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 579 летальных, 6 227 пациентов выздоровели. За сутки зафиксированы 476 новых случаев", - говорится в нем.

За сутки выздоровели 272 человека.

Таким, образом, 20 мая показатель новых заболевших за сутки был больше, чем выздоровевших - 476 против 272.

Количество новых случаев заболевания 20 мая составило 2,5% от общего количества заболевших на 19 мая.

Больше всего случаев инфицирования выявлено в Черновицкой области (2 842), в Киеве (2 475) и Киевской области (1 316).

В Ривненской области зафиксированы 1 287 случаев коронавирусной инфекции, в Ивано-Франковской области - 1 257 случаев, во Львовской - 1 175, в Тернопольской - 1 098, в Закарпатской - 964, в Днепропетровской - 856, в Харьковской - 851, в Одесской - 806, в Винницкой - 788, в Волынской - 698, в Житомирской - 589, в Кировоградской - 455, в Запорожской - 398 случаев.

381 случай выявлен в Черкасской области, 294 случая - в Хмельницкой, 274 случая - в Николаевской, 266 случаев - в Полтавской области, 173 случая - в Херсонской, 165 случаев - в Сумской, 138 случаев - в Донецкой, 117 случаев - в Черниговской и 43 случая - в Луганской области.

Также в Минздраве напомнили алгоритм действий при подозрении на коронавирус Covid-19. 

Как сообщали Українськi Новини, сегодня начался 71-й день карантина, который Кабинет Министров ввел с 12 марта из-за эпидемии коронавируса COVID-19. На заседании Кабмина 20 мая было принято решение о продлении карантина до 22 июня.

Также в Киеве собираются открыть 14 пляжей и 18 зон отдыха.

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