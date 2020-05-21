Страны ЕС начинают возобновлять туризм: какие страны планируют открыть

В то время, как в Украине уже заговорили о возобновлении авиасообщения, премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис анонсировал восстановление туристического сезона в стране уже с середины июня. При этом международные чартерные рейсы на греческие курорты, по планам, смогут отправляться уже с июля. До этого в Греции планировали запускать паромы для туристов.

Об этом говорится в материале "ВВС Украина".

"Сезон начнется 15 июня, когда снова заработают курортные отели. Пусть это лето станет эпилогом истории с коронавирусным кризисом", - сказал премьер-министр Греции.

Туристическая индустрия является критически важной для греческой экономики, пандемия поставила ее под угрозу. Однако глава правительства уверен, что с проблемами все же удастся справиться.

"Мы выиграем экономическую войну так же, как мы выиграли битву за здоровье", - заявил Мицотакис, вспомнив об успехах Греции в борьбе с коронавирусом.

За время вспышки в стране подтвердили лишь 2850 случаев заражения, 116 человек скончались.

Заявление греческого премьера о восстановлении курортного сезона прозвучало в момент, когда министры туризма стран ЕС пообещали сделать все возможное для скорейшего и полного восстановления туристической отрасли в Европе.

Накануне стало известно, что границы для иностранных граждан, в том числе украинцев, с 20 мая открывает Турция. Впрочем, на первом этапе может идти не о туризме и морских курортах, а о поездках в Турцию с целью лечения - покидать учреждение, где будет проходить лечение без уважительных причин будет нельзя.

Курорты же планируют открывать не ранее, чем через неделю. Турецкое правительство сейчас ведет переговоры с 70 странами, которые являются традиционными "поставщиками" туристов в страну.

Кроме Турции, вернуть туристов в страну стремится и Италия. И хотя это одна из самых самых пораженных пандемией стран, где только за последние сутки обнаружили 665 новых случаев, темпы распространения болезни уже несколько недель идут на убыль.

Власти страны уже анонсировала открытие аэропортов для внутренних и международных рейсов с 3 июня. Правда, сначала въезжать в Италию позволят только из стран Европейского Союза и Шенгенской зоны, причем для тех, кто будет пересекать границу, больше не будет обязательным карантин продолжительностью 14 дней (кроме случаев, когда речь идет о людях с подтвержденным диагнозом COVID-19 или тех, кто с ними контактировал).

На прошлой неделе о восстановлении туристического сезона с 15 июня также заявили власти Исландии.

В целом ситуация с тем, когда отрасль туристических путешествий может заработать полноценно, остается неопределенной.

Некоторые страны ведут отдельные переговоры с соседями о будущем снятии взаимных ограничений.

К примеру, премьер-министр Болгарии на днях рассказал, что с 1 июня граждане Сербии и Греции смогут прибывать в страну на отдых и при этом их не будут обязывать проходить карантин.

Как сообщали Українські Новини, в ЕС допускают, что внутренний туризм возобновят уже летом.

Тем временем, в Украине туристическая отрасль от коронавируса потеряет около 1,5 млрд долларов.

Кроме того, Украина и Грузия готовы синхронно возобновить авиасообщение.