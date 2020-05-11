Турецкое посольство рассказало, как Турция будет принимать туристов

В Турции, где на днях заявили, что готовятся к открытию туристического сезона, обнародовали план "Сертификация здорового туризма", в котором подробно рассказывают, как именно в стране планируют принимать иностранных туристов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства иностранных дел Турции.

Отмечается, что программа, которая начинает действовать с летнего сезона 2020 года, включает в себя широкий спектр мер по безопасности транспортировки, проживания, состояния здоровья сотрудников учреждений туристической сферы и гостей страны.

Отмечается, что программа "Сертификат Здорового Туризма" состоит из 4 элементов:

"Здоровье и безопасность пассажиров" "Здоровье и безопасность сотрудников" "Меры предосторожности на объектах" "Меры предосторожности в сфере транспорта"

"Здоровье и безопасность пассажиров" - меры предосторожности, применяемые в отношении туристов с момента их прибытия в страну и до обратного вылета. Перечень этих мер включает в себя ограничение на вход в терминалы пассажиров без защитной маски, предоставление пассажирам бесплатных защитных масок, применение тепловизионных камер для измерения температуры тела на входе в здания аэровокзала / аэропорта, наличие в достаточном количество дезинфицирующих средств и дезинфекционных кабин, применение специальных мер предосторожности в отношении пассажиров, которые определяются как потенциальная группа риска.

"Здоровье и безопасность сотрудников" - комплекс мер предосторожности в отношении обеспечения физического и психологического здоровья персонала на транспорте, в жилых помещениях и на объектах сферы общественного питания. Специальные меры, в том числе гигиенические и санитарные тренинги для персонала, психологическая поддержка сотрудников, предоставление необходимого гигиенического / медицинского оборудования, контроль температуры персонала с помощью тепловизионных камер, являются обязательным стандартом, сюда же входит мягкое планирование графика труда и отдыха персонала, проведение тренингов по охране здоровья, личной и производственной гигиене, осуществление регулярных проверок здоровья персонала, и прочие активности в этой сфере.

"Меры предосторожности на объектах" - комплекс мер, необходимых для предотвращения распространения эпидемии. Для предотвращения новых заражений разработаны специальные меры, которые должны быть приняты в жилых помещениях, заведениях общественного питания, зонах для развлечений, и эти меры четко определены в рамках программы сертификации. Программа обеспечивает реализацию и контроль выполнения таких мер, как социальная дистанция, ограничение внешних контактов, изоляция, которые необходимы для контроля распространения пандемии как среди персонала, работающего на объектах туристической сферы, так и среди гостей страны.

"Меры предосторожности в сфере транспорта" – комплекс мер и правил для воздушного, наземного и морского транспорта. Тренинги сотрудников сферы транспорта, контроль здоровья персонала, дезинфекция транспортных средств и организация системы пассажирских перевозок в соответствии со стандартами безопасной.

В частности, министр культуры и туризма Турецкой Республики Мехмет Нури Эрсой отметил также, что с мая месяца в стране началась сертификация отелей. Публикация списка учреждений и объектов туристической сферы, получивших такой сертификат с 1 июня 2020 года.

Как сообщали Українські Новини, из-за коронавируса международный туризм может упасть до 80%.