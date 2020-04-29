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  • В Украине туристическая отрасль от коронавируса потеряет около 1,5 млрд долларов
29 апреля 2020, среда, 10:15 117
Экономика 2020-04-29T10:39:56+03:00
Українські Новини
В Украине туристическая отрасль от коронавируса потеряет около 1,5 млрд долларов

В Украине туристическая отрасль от коронавируса потеряет около 1,5 млрд долларов

Ярина Вацяк
Туризм, Убытки, Коронавирус, Туристическая отрасль, карнатин
Туризм в Украине. Фото: exchange.ifmsa.org
Туризм в Украине. Фото: exchange.ifmsa.org

Министерство культуры и информационной политики оценивает потери туристической отрасли от коронавируса в более чем 1,5 млрд долларов в то время, как туристическая отрасль во всем мире также несет миллионные убытки.

Об этом говорится в сообщении правительственного портала, передают Українськi Новини.

"Потери импорта и экспорта услуг, связанных с путешествиями, от пандемии МКИП оценивает в более 1,5 млрд долларов", - сказано в нем.

Временно исполняющая обязанности министра культуры и информационной политики Светлана Фоменко отметила, что задачей государства является защитить туристические компании от массовых банкротств и позволить стабилизировать их работу за счет освобождения от налогообложения.

Согласно сообщению, в результате работы министерства и профильного комитета Верховной Рады зарегистрирован законопроект № 3377, который предусматривает освобождение операций по предоставлению туристических услуг от уплаты налога на добавленную стоимость, налога на прибыль и ЕСВ, земельного налога и налога на нежилую недвижимость, отмену туристического сбора до конца 2020 года, налоговые льготы на оплату аренды на землю государственной и коммунальной собственности.

Отмечается, что в случае, если часть ориентированных на туризм стран не откроет к осени свои границы, то украинцы воспользуются предложениями внутреннего туризма.

При этом одним из главных поведенческих изменений туристов станет социальное дистанцирование, что вынудит менять формат их обслуживания.

Ранее Українськi Новини писали о том, куда можно будет поехать в отпуск летом.

А также о том, что в Украине начнет развиваться внутренний туризм, а вот полететь за границу вряд ли удастся.

 

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