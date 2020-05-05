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05 мая 2020, вторник, 16:30 204
Европа 2020-05-05T16:45:01+03:00
Українські Новини
В ЕС допускают, что внутренний туризм возобновят уже летом

В ЕС допускают, что внутренний туризм возобновят уже летом

Ольга Фандорина
Евросоюз, Туризм, Пандемия коронавируса, Внутренний туризм
Евросоюз. Фото: csamir.com
Евросоюз. Фото: csamir.com

В Евросоюзе не исключают открытия некоторых районов ЕС для летнего отдыха в рамках ослабления карантина. Об этом заявил Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон в эфире французского радио France Info.

При этом он добавил, что в руководстве ЕС "делают все возможное", чтобы европейцы смогли путешествовать уже этим летом.

"Вполне вероятно, что некоторые зоны будут открыты для туристов, а другие - нет", - отметил Еврокомиссар.

Он также указал на различия в развитии пандемии в разных регионах.

"Границы пандемии не совпадают с границами стран", - добавил Бретон.

Он также вновь призвал оказать содействие туристической отрасли преодолеть кризис, подчеркнув, что финансовая помощь должна оказываться в виде грантов, а не займов.

Как сообщали Українські Новини, пока европейские страны думают над тем, как разрешить туристам безопастно отдыхать у них в ближайшее время, Украинская ассоциация туристических агентств отметила, что многие туристические компании прорабатывают варианты перехода на организацию отдыха в Украине.

После отмены карантина отели в Украине могут быть заполнены, по мнению эксперта.

Из-за коронавируса туристическая отрасль в мире может понести убытки в 1,7 трлн долларов.

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