У Зеленского рассказали, во сколько бюджету обошлась эвакуация украинцев президентским бортом

Эвакуация украинцев из Австрии самолетом Президента Владимира Зеленского обошлась бюджету в 0,2 млн гривен.

Об этом говорится в ответе Государственного управления делами (ГУД) на запрос Українських Новин.

"ГУД по бюджетной программе "Обслуживание и организационное, информационно-аналитическое и материально-техническое обеспечение деятельности Президента и Офиса Президента" оплатило перевозку из Австрии самолетом Государственного авиационного предприятия "Украина" граждан, у которых нет возможности вернуться из-за установления карантина, в сумме 208 175 гривен", - сказано в нем.

205,2 тыс. гривен стоила заправка самолета, а 3 тыс. гривен – дезинфекция.

Авиапредприятие "Украина" пояснило агентству, что пассажирам и экипажу рейса выдавались средства индивидуальной защиты и дезинфекторы, а по прилету в Киев самолет продезинфицировали, провели контрольную внутреннюю уборку салона и отправили всех 9 членов экипажа в 14-дневную самоизоляцию.

"От осуществления указанного рейса ГАП "Украина" доход не получало", - ответило предприятие на вопрос о том, оплачивали ли пассажиры рейса билеты за полет.

Президентский борт эвакуировал 33 украинцев из Австрии 18 марта.

Офис Президента пояснил агентству, что Австрия была выбрана из-за способности посольства именно там оперативно получить разрешительные документы, а аэропорта Вены - быстро принять спецрейс.

Для эвакуации украинцев из других стран президентский борт не использовался.

Остальные украинцы, которым государство помогало эвакуироваться из стран их пребывания домой после закрытия регулярного авиасообщения, летели самолетами коммерческих компаний и оплачивали билеты из собственных средств.

Как сообщали Українськi Новини, из-за пандемии коронавируса с 17 марта Украина закрыла авиапространство.

До сих пор еще 18 тысяч украинцев ожидают возвращения домой. Тем временем премьер рассказал, когда возобновят авиасообщение.

В ходе предвыборной кампании Зеленский обещал продать самолеты Президента "к чертовой матери" и летать на рейсовых. Однако позже выяснилось, что Зеленский не продаст президентские самолеты – уже в статусе главы государства он объяснил, почему обещание не может быть выполнено.