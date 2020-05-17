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17 мая 2020, воскресенье, 21:29 87
Медицина 2020-05-17T22:45:01+03:00
Українські Новини
Больше всего заболевших коронавирусом украинцев в Италии. Данные по странам

Больше всего заболевших коронавирусом украинцев в Италии. Данные по странам

Ярина Вацяк
МИД, Коронавирус, Covid-19, коронавирус у украинцев
Коронавирус. Фото: freepik
Коронавирус. Фото: freepik

Министерство иностранных дел заявляет, что по состоянию на 16 мая 141 украинец за границей проходит лечение от коронавирусной инфекции, 73 – выздоровели, 8 - умерли в то время, как в Украине после 4-дневного роста количество новых зараженных коронавирусом уменьшилось.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы МИДа на странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

Согласно ему, в Италии лечится 121 гражданин, в России, Австрии, Беларуси - по три, в Чехии, США, Швеции - по два, в Ирландии, Мальте, Таиланде, Уругвае, Германии - по одному.

Также отмечается, что в Греции выздоровели 22 украинца, в Польше - 6, в Испании и Германии- по пять, в Доминиканской Республике, Чехии и Японии - по 4 украинца, в Нигерии - 3, в Италии, ОАЭ и Португалии - по двое, в Бельгии, Великобритании, Египте, Молдове, Нидерландах, Сербии, Швеции, Швейцарии, Уругвае, Таиланде и на Сейшельских островах - по одному.

Кроме того, 17 684 украинцев обратились за помощью в зарубежные дипломатические учреждения Украины в рамках программы "Защита".

Как сообщали Українськi Новини, в Украине со следующей недели, с 18 мая, может быть запущено тестирование на антитела к коронавирусу COVID-19.

По состоянию на утро 17 мая в мире зафиксировано 4 542 910 случаев заражения коронавирусом Covid-19, что на 92 876 инфицированных больше по сравнению с данными на 16 мая.

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