Министр здравоохранения отклонил всех кандидатов на должность председателя Нацслужбы здоровья

Министр здравоохранения Максим Степанов, который получил за апрель почти голую ставку, отклонил всех кандидатов на должность председателя Национальной службы здоровья (НСЗУ). Об этом он сообщил в ходе заседания Кабинета Министров 20 мая, передают Українськi Новини. "Подам сегодня протокольное решение об отсутствии победителя конкурса", - сказал он. Также должно быть принято распоряжение о необходимости назначения руководителя НСЗУ на период карантина. Как сообщали Українськi Новини, в декабре 2019 года Кабинет Министров уволил председателя Национальной службы здоровья Олега Петренко. Временно исполняющей обязанности председателя НСЗУ была назначена Оксана Мовчан.Ранее в Нацслужбе здоровья отчитались, что центрам экстренной медпомощи выплатили деньги. Также Рада проголосовала за троекратную доплату медикам, работающим с коронавирусными больными.Кроме того, Нацслужба здоровья утверждает, что выделила на экстренную и специализированную медпомощь 4,5 млрд гривен. Тем временем Кабинет Министров определил порядок выплат доплат медикам, борющемся с коронавирусом.