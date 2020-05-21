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21 мая 2020, четверг, 05:00 121
Финансы 2020-05-21T05:30:02+03:00
Українські Новини
На карантине доходы Пенсионного фонда резко снизились

На карантине доходы Пенсионного фонда резко снизились

Кира Молчанова
Пенсии, Пенсионный фонд, единый налог, назначение пенсии
Деньги. Фото: pixabay.com
Деньги. Фото: pixabay.com

Пенсионный фонд, который готовит быстрый запуск накопительных пенсий, в мае поступил 10,2 млрд гривен вместо запланированных 12,7 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные Пенсионного фонда Украины, который обнародовал данные относительно поступлений в бюджет ПФУ части единого социального взноса.

По данным ПФУ, с начала года в бюджет фонда поступило 99,3 млрд грн при плане 108,2 млрд грн.

Напомним, в апреле Верховная рада внесла изменения в государственный бюджет, согласно которым бюджетные расходы на ПФУ выросли на 29,7 млрд грн.

Как сообщали Українськi Новини, Пенсионный фонд Украины утвердил показатель средней зарплаты для расчета пенсий за март.

Пенсионный фонд 13 мая выделил на выплату пенсий 1,3 миллиарда гривен

Пенсионный фонд (ПФ) направил 9,9 млрд гривен на выплату единоразовой денежной помощи пенсионерам в размере 1 тыс. гривен.

Пенсионный фонд Украины начал выплату компенсации к пенсии за апрель пенсионерам старше 80 лет в размере до 500 гривен.

Тем временем пенсионеры, которые имеют подработку или получили гонорар, могут лишиться надбавок к пенсии, поскольку Пенсионный фонд может зачислить такого человека к категории работающих пенсионеров

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