На 247 гривен выше: в Украине назвали размер зарплаты для расчета пенсии

Пенсионный фонд Украины утвердил показатель средней зарплаты для расчета пенсий за март.

Об этом сообщают на Facebook-странице Пенсионного фонда.

Средний показатель зарплаты утвержден за март 2020 года. Он в соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" учитывается для исчисления пенсии.

Такая зарплата составляет 9 905 гривен 39 копеек.

Как сообщали Українські Новини, Пенсионный фонд 13 мая выделил на выплату пенсий 1,3 миллиарда гривен

Пенсионный фонд (ПФ) направил 9,9 млрд гривен на выплату единоразовой денежной помощи пенсионерам в размере 1 тыс. гривен.

Пенсионный фонд Украины начал выплату компенсации к пенсии за апрель пенсионерам старше 80 лет в размере до 500 гривен.

Тем временем пенсионеры, которые имеют подработку или получили гонорар, могут лишиться надбавок к пенсии, поскольку Пенсионный фонд может зачислить такого человека к категории работающих пенсионеров