подписаться на рассылку
26.6 27
28.65 29.25
˟
14 мая 2020, четверг, 05:30 263
Финансы 2020-05-14T06:00:02+03:00
Українські Новини
На выплату майских пенсий направили еще 1,3 миллиарда гривен

На выплату майских пенсий направили еще 1,3 миллиарда гривен

Кира Молчанова
Пенсионер, Пенсии, ПФУ, Финансирование пенсий
Пенсия
Пенсия

Пенсионный фонд Украины направил 13 мая 1,3 миллиарда гривен на выплату майских пенсий, которые, проиндексировали для 8,4 млн пенсионеров.

Об этом информируют на странице ПФУ в Facebook.

"13 мая 2020 года Пенсионный фонд Украины, согласно утвержденному графику, продолжает финансирование пенсий мая. На пенсионные выплаты направлено 1,3 миллиарда гривен. С начала месяца профинансировано пенсий на сумму 20,0 миллиарда гривен", - говорится в сообщении.

Пенсионеры получат положенные им выплаты в назначенную дату в установленном порядке: кому-то перечислят на счет в банке, а тем, кто выбрал выплаты через "Укрпочту", пенсию доставят домой.

Как сообщали Українські Новини, Пенсионный фонд 12 мая выделил на выплату пенсий 2 миллиарда гривен.

Пенсионный фонд (ПФ) направил 9,9 млрд гривен на выплату единоразовой денежной помощи пенсионерам в размере 1 тыс. гривен.

Пенсионный фонд Украины начал выплату компенсации к пенсии за апрель пенсионерам старше 80 лет в размере до 500 гривен.

Тем временем пенсионеры, которые имеют подработку или получили гонорар, могут лишиться надбавок к пенсии, поскольку Пенсионный фонд может зачислить такого человека к категории работающих пенсионеров

Больше новостей о: Пенсионер Пенсии ПФУ Финансирование пенсий

Пенсии повысят в среднем на 280 гривен: как вычисл...
Перед выходными Пенсионный фонд направил 4,7 милли...
Пенсионный фонд направил на финансирование пенсий ...
Пенсионный фонд выделил еще более двух миллиардов ...
СНБО продлил запрет на русские соцсети, хотя перед выборами Зеленский обещал поступить иначе
Киев сковали небывалые пробки
Новости
Пакистан производит все средства индивидуальной защиты от COVID-19, за исключением аппаратов ИВЛ 06:01
Метро в Киеве может заработать с 25 мая. Что известно о восстановлении общественного транспорта 06:00
С начала карантина в Украине безработными стали 200 тысяч человек, — Шмыгаль 05:50
Гривна подскочила: официальный курс от НБУ на четверг 05:45
На выплату майских пенсий направили еще 1,3 миллиарда гривен 05:30
больше новостей
"Укрзализныця" заявила, что вокзалы и поезда уже готовятся к возобновлению сообщения 16:01 Инфографика
Бензин на украинских АЗС продолжает дешеветь, с начала года цены обвалились почти на 20%, - АМКУ 20:58
Меткомбинаты Пинчука и Миттала снова не захотели купить подешевевшую электроэнергию "Энергоатома", – СМИ 18:34
В Киеве с 13 мая начинают работать 29 рынков. Где разрешена торговля 20:55
В Киеве на 2 недели отключат воду в нескольких районах: адреса 06:32
больше новостей
"Укрзализныця" заявила, что вокзалы и поезда уже готовятся к возобновлению сообщения 16:01 Инфографика
Российские соцсети станут доступны через сутки. В Раде собрали подписи для внеочередного заседания по вопросу 16:59
Зеленский назначил членом Нацсовета по телевидению пресс-секретаря "Квартала 95" 16:45
Трамп приказал вывести активы Пенсионного фонда США, вложенные в китайские акции 14:50
СНБО продлил запрет на русские соцсети, хотя перед выборами Зеленский обещал поступить иначе 19:18
больше новостей
Зеленский назначил глав управлений СБУ в Киевской, Одесской и Житомирской областях
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok