На выплату майских пенсий направили еще 1,3 миллиарда гривен

Пенсионный фонд Украины направил 13 мая 1,3 миллиарда гривен на выплату майских пенсий, которые, проиндексировали для 8,4 млн пенсионеров. Об этом информируют на странице ПФУ в Facebook. "13 мая 2020 года Пенсионный фонд Украины, согласно утвержденному графику, продолжает финансирование пенсий мая. На пенсионные выплаты направлено 1,3 миллиарда гривен. С начала месяца профинансировано пенсий на сумму 20,0 миллиарда гривен", - говорится в сообщении. Пенсионеры получат положенные им выплаты в назначенную дату в установленном порядке: кому-то перечислят на счет в банке, а тем, кто выбрал выплаты через "Укрпочту", пенсию доставят домой. Как сообщали Українські Новини, Пенсионный фонд 12 мая выделил на выплату пенсий 2 миллиарда гривен. Пенсионный фонд (ПФ) направил 9,9 млрд гривен на выплату единоразовой денежной помощи пенсионерам в размере 1 тыс. гривен. Пенсионный фонд Украины начал выплату компенсации к пенсии за апрель пенсионерам старше 80 лет в размере до 500 гривен. Тем временем пенсионеры, которые имеют подработку или получили гонорар, могут лишиться надбавок к пенсии, поскольку Пенсионный фонд может зачислить такого человека к категории работающих пенсионеров