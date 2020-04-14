Пенсионерам могут урезают пенсии из-за подработок: как не лишиться доходов

Пенсионеры, которые имеют подработку или получили гонорар, могут лишиться надбавок к пенсии, поскольку Пенсионный фонд может зачислить такого человека к категории работающих пенсионеров. Чтобы не лишиться надбавок, и пенсия не уменьшилась из-за подработок юрист дал советы, как правильно действовать в таких ситуациях в то время, как на индексацию пенсий и доплату по 1 тыс. гривен выделили 30 млрд.

Как пример, издание "Сегодня" наводит историю жительницы Киева, которой урезали пенсию, потому что она снялась в телешоу. Тамара Аторина получила несколько гонораров за участие в киномассовке и телешоу, а ее причислили к официально трудоустроенным.

"Другой канал предложил мне сняться в одном эпизоде, так как фактура подходила. Я снялась и получила небольшие деньги. Это было две съемки: одна в 2019 году, вторая – в 2018году. За одну я получила 800 гривен, а за другую – 500", – рассказывает женщина.

И уже в конце года женщину неприятно удивило снижение привычного размера пенсии. Сначала на 200 гривен, потом на 400, а в итоге и все 900 откромсали. В Пенсионном фонде уверены, что не ошиблись.

"Мне они сказали: "Вы вот нам прислали информацию, что вы работающая". Я принесла им книгу трудовую, что я не работаю уже с 2010 года", – говорит Тамара.

В Пенсионном Фонде объяснили: женщине не снижали пенсию, а только отняли индексацию, которую доплачивали в течение двух лет.

"В 2008 году она начала работать, ее характер работы периодический был, но работодатели подали отчет о том, что указанное лицо работает. Она не сообщила нам, и мы это выяснили позже, и перевели ее в работающих пенсионеров", - рассказала заместитель начальника Главного управления пенсионного фонда Украины в городе Киев Елена Бойко.

По закону Тамара должна была предупредить Пенсионный фонд о разовой подработке, говорит адвокат Татьяна Романцова. В таком случае ее бы не признавали трудоустроенной.

"Если пенсионер узнает, что будет где-то учувствовать, он обязан за 10 дней уведомить Пенсионный фонд в том, что будут обстоятельства, которые изменяют статус пенсионера. Пенсионный фонд в данном случае правильно поступил", - говорит адвокат.

Уже в этом месяце Тамару вернут в категорию неработающих. Но право на доплату женщина потеряла, пока правительство не проиндексирует пенсии вновь. То есть до мая.

Как сообщали Українські Новини, Пенсионный фонд направил на выплату пенсий в апреле еще три миллиарда гривен.

Кроме того, почтальоны будут приносить пенсии на дом и помогать платить за коммуналку онлайн.