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  • В США ущерб от коронавируса по всему миру оценили в 9 трлн долларов
20 мая 2020, среда, 19:57 24
Мир 2020-05-20T20:30:02+03:00
Українські Новини
В США ущерб от коронавируса по всему миру оценили в 9 трлн долларов

В США ущерб от коронавируса по всему миру оценили в 9 трлн долларов

Елизавета Кесельман
США, Америка, Экономический ущерб, Ущерб от коронавируса
Коронавирус. Фото: eurasiareview.com
Коронавирус. Фото: eurasiareview.com

Из-за пандемии коронавируса в Соединенных штатах более 30 млн человек остались без работы. Правительство США оценило мировой ущерб от коронавируса в 9 триллионов долларов. Об этом сообщил госсекретарь США Майк Помео во время пресс-конференции в Госдепартаменте США.

Помпео назвал пандемию чумой, и заявил, что вклад Китая в борьбу с эпидемией является ничтожным по сравнению с последствиями, которые пожинают во всем мире.

"Эта чума уже обошлась в 90 тысяч жизней американцев, более 36 миллионов американцев потеряли работу с марта. По всему миру - 300 тысяч умерших и, по нашим оценкам, может быть до 9 триллионов долларов (ущерба)", - сказал Помпео.

Как сообщали Українські Новини, президент США Дональд Трамп гордится тем, что США лидируют по количеству больных коронавирусом. 

Кроме того, Трамп заявил о том, что намерен навсегда лишить финансирования ВОЗ. 

Также в США более 27 млн человек могут остаться без медстраховки из-за сокращения на работе. 

Тем временем, по последним данным, количество заболевших коронавирусом по всему миру близится к 5 миллионам. 

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