У США збитки від коронавірусу по всьому світу оцінили в 9 трлн доларів

Через пандемії коронавірусу у Сполучених штатах понад 30 млн осіб залишилися без роботи. Уряд США оцінило світової збиток від коронавірусу в 9 трильйонів доларів. Про це повідомив держсекретар США Майк Помео під час прес-конференції в Держдепартаменті США.

Помпео назвав пандемію чумою, і заявив, що внесок Китаю в боротьбу з епідемією є нікчемним у порівнянні з наслідками, які пожинають у всьому світі.

"Ця чума вже обійшлася в 90 тисяч життів американців, понад 36 мільйонів американців втратили роботу з березня. По всьому світу - 300 тисяч померлих і, за нашими оцінками, може бути до 9 трильйонів доларів (шкоди)", - сказав Помпео.

Як повідомляли Українські Новини, президент США Дональд Трамп пишається тим, що США лідирують за кількістю хворих на коронавірус.

Крім того, Трамп заявив про те, що має намір назавжди позбавити фінансування ВООЗ.

Також в США понад 27 млн осіб можуть залишитися без медстраховки через скорочення на роботі.

Тим часом, за останніми даними, кількість хворих коронавірусом по всьому світу наближається до 5 мільйонів.