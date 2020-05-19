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  • Ваши ошибки слишком дорогостоящие: Трамп хочет навсегда лишить финансирования ВОЗ
19 мая 2020, вторник, 11:33 666
Мир 2020-05-19T13:00:03+03:00
Українські Новини
Ваши ошибки слишком дорогостоящие: Трамп хочет навсегда лишить финансирования ВОЗ

Ваши ошибки слишком дорогостоящие: Трамп хочет навсегда лишить финансирования ВОЗ

Елизавета Кесельман
США, Америка, ВОЗ, Дональд Трамп, Финансирование ВОЗ
Дональд Трамп Фото: CNN
Дональд Трамп Фото: CNN

Соединенные штаты считают Всемирную организацию здравоохранения виновной в распространении эпидемии коронавируса по всему миру. Президент США Дональд Трамп решительно настроен против ВОЗ, и пригрозил навсегда лишить финансирования. Об этом глава США завил у себя в Twitter, опубликовав соответствующее письмо, адресованное главе ВОЗ Тедросу Аданому Гебреисусу

В частности, Трамп поставил ВОЗ ультиматум:

"Всемирной организации здравоохранения не видать денег США, если она не выполнит существенных улучшений в течение 30 дней",говорится в сообщении.

 

"Вы с опозданием объявили вспышку чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения международного значения 30 января 2020 года... Ясно, что ошибки, предпринятые вами и вашей организацией в ответ на пандемию, были чрезвычайно дорогостоящими для всего мира", написал Трамп.

Он предупредил, что не только остановит финансирование Соединенных Штатов, но и пересмотрит членство США в организации.

"Я не могу позволить американским налогоплательщикам продолжать финансировать организацию, которая в ее нынешнем состоянии явно не отвечает интересам Америки", заявил Трамп.

Как сообщали Українські Новини, Нью-Йорк подал в суд на ВОЗ за "халатное отношение" к пандемии коронавируса. 

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