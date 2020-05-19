Ваши ошибки слишком дорогостоящие: Трамп хочет навсегда лишить финансирования ВОЗ

Соединенные штаты считают Всемирную организацию здравоохранения виновной в распространении эпидемии коронавируса по всему миру. Президент США Дональд Трамп решительно настроен против ВОЗ, и пригрозил навсегда лишить финансирования. Об этом глава США завил у себя в Twitter, опубликовав соответствующее письмо, адресованное главе ВОЗ Тедросу Аданому Гебреисусу

В частности, Трамп поставил ВОЗ ультиматум:

"Всемирной организации здравоохранения не видать денег США, если она не выполнит существенных улучшений в течение 30 дней",– говорится в сообщении.

This is the letter sent to Dr. Tedros of the World Health Organization. It is self-explanatory! pic.twitter.com/pF2kzPUpDv — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 19, 2020

"Вы с опозданием объявили вспышку чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения международного значения 30 января 2020 года... Ясно, что ошибки, предпринятые вами и вашей организацией в ответ на пандемию, были чрезвычайно дорогостоящими для всего мира", – написал Трамп.

Он предупредил, что не только остановит финансирование Соединенных Штатов, но и пересмотрит членство США в организации.

"Я не могу позволить американским налогоплательщикам продолжать финансировать организацию, которая в ее нынешнем состоянии явно не отвечает интересам Америки", – заявил Трамп.

Как сообщали Українські Новини, Нью-Йорк подал в суд на ВОЗ за "халатное отношение" к пандемии коронавируса.