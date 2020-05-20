подписаться на рассылку
26.35 26.67
28.55 29.16
˟
20 мая 2020, среда, 19:04 57
Америка 2020-05-20T20:30:03+03:00
Українські Новини
Трамп считает за честь лидерство США по количеству больных коронавирусом

Трамп считает за честь лидерство США по количеству больных коронавирусом

Елизавета Кесельман
США, Америка, Дональд Трамп, Коронавирус в США
Дональд Трамп Фото: CNN
Дональд Трамп Фото: CNN

Президент Соединенных штатов Дональд Трамп считает "почетным" лидерство государства по количеству заболевших коронавирусом. Об этом пишет ВВС.

"Когда вы говорите, что мы лидируем по количеству заболевших, так это потому что мы проводим больше всех тестов. Так что большое количество заболевших я не рассматриваю как что-то плохое. В определенном смысле это хорошо, потому что это означает, что наше тестирование является лучшим. Так что я смотрю на это как на знак почета. Конечно, это награда", — заявил Трамп.

Также президент США добавил, что такое количество выявленных заболевших является данью тестированию и всей работе, проделанной многими врачами.

По данным Национального центра США по контролю за заболеваниями, за время пандемии в Штатах провели почти 13 миллионов тестов на коронавирус.

Как сообщали Українські Новини, Трамп заявил о том, что хочет навсегда лишить финансирования ВОЗ. 

Кроме того, конгресс США начал новое расследование против Трампа из-за увольнения генинспектора. 

В США более 27 млн человек могут остаться без медстраховки из-за сокращения на работе. 

Больше новостей о: США Америка Дональд Трамп Коронавирус в США

Антон Кучухидзе: О внешней политике Президента Зел...
Ваши ошибки слишком дорогостоящие: Трамп хочет нав...
Конгресс США начал новое расследование против Трам...
От коронавируса погибли более 300 тыс. человек по ...
Кабмин ввел адаптивный карантин по 22 июня
Половина областей Украины могут смягчить карантин, - МОЗ
Новости
В Хмельницком COVID-19 заболела роженица и акушерка. Обе лечатся дома 20:39
С сегодняшнего дня Турция открыла границы для 31 страны мира: попасть можно только с целью лечения 20:29
Кабмин предусмотрел дотацию 200 гривен на пчелосемью для "многосемейных" пчеловодов 20:26
Нарушитель границы. Фото: facebook.com/DPSUkraine
Бежал - стреляли: Госпогранслужба со стрельбой поймала нарушителя границы 20:25
Летом в Киеве собираются открыть 14 пляжей и 18 зон отдыха 20:13
больше новостей
Летнего тепла ждать не стоит. Синоптики дали неутешительный прогноз на конец мая 05:30 Карта
Ослабление карантина: как будут работать спортзалы и фитнесс-клубы 22:24 Инфографика
Новую пенсионную систему в Украине запустят с октября: кого коснется и что изменит 05:40 Инфографика
Сегодня у Зеленского годовщина: год назад состоялась его инаугурация 00:01
В половину меньше пассажиров и все в масках. Как будет работать транспорт в Киеве после 22 мая 12:33
больше новостей
Ослабление карантина: как будут работать спортзалы и фитнесс-клубы 22:24 Инфографика
Вакарчук вошел в тройку политиков, которым люди больше всего не доверяют 06:19 Инфографика
Джозеф Байден и Петр Порошенко. Фото из открытых источников
Я повысил тарифы на 100%, когда МВФ требовал на 75%, – обнародованы разговоры Порошенко с Байденом 16:17 Аудиозапись
Новую пенсионную систему в Украине запустят с октября: кого коснется и что изменит 05:40 Инфографика
Работники психбольницы в дождь вышли на акцию протеста из-за нехватки финансирования 13:13
больше новостей
Зеленский про второй срок, языковые квоты, люстрацию, Авакова и приговор Порошенко. Все новости пресс-конференции
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok