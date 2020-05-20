Трамп считает за честь лидерство США по количеству больных коронавирусом

Президент Соединенных штатов Дональд Трамп считает "почетным" лидерство государства по количеству заболевших коронавирусом. Об этом пишет ВВС.

"Когда вы говорите, что мы лидируем по количеству заболевших, так это потому что мы проводим больше всех тестов. Так что большое количество заболевших я не рассматриваю как что-то плохое. В определенном смысле это хорошо, потому что это означает, что наше тестирование является лучшим. Так что я смотрю на это как на знак почета. Конечно, это награда", — заявил Трамп.

Также президент США добавил, что такое количество выявленных заболевших является данью тестированию и всей работе, проделанной многими врачами.

По данным Национального центра США по контролю за заболеваниями, за время пандемии в Штатах провели почти 13 миллионов тестов на коронавирус.

Как сообщали Українські Новини, Трамп заявил о том, что хочет навсегда лишить финансирования ВОЗ.

Кроме того, конгресс США начал новое расследование против Трампа из-за увольнения генинспектора.

В США более 27 млн человек могут остаться без медстраховки из-за сокращения на работе.