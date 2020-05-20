В мире уже 4,9 млн больных коронавирусом. Данные 20 мая

В среду, 20 мая, в мире зарегистрировано 4 900 253 случаев заражения коронавирусом, 1 689 334 из них выздоровели, 323 341 – умерли.

Об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса.

На первом месте по количеству больных коронавирусом находится США. Тут коронавирусом заразились 1 528 566 человек, выздоровели - 289 392, умерли - 91 921.

На втором месте Россия. Здесь уже 299 941 больных новым вирусом. Выздоровели - 76 130, умерли - 2 837 человек.

271 885 человек заболели коронавирусом в Бразилии. Выздоровели - 106 794, умерли - 17 983.

На четвертом месте по количеству случаев Covid-19 оказалась Великобритания с 250 138 зараженными. Выздоровели - 1099, умерли - 35 422.

На пятом месте находится Испания. Здесь заболели 232 037, умерли - 27 778.



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