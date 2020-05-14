В США более 27 млн человек могут остаться без медстраховки

В Соединенных штатах, где готовятся к новой волне эпидемии коронавируса, около 27 млн человек могут остаться без медицинского страхования из-за потери работы в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что большинство жителей Америки застрахованы через работодателя, поэтому после потери ее их страховой договор может очень быстро потерять силу. Однако, эксперты считают, что около 21 млн граждан после этого смогут претендовать на государственную помощь.

Однако также существует риск, что из-за пандемии много кто может остаться без страхового полиса из-за бюрократических препон и недостаточного количества субсидий.

Как сообщали Українські Новини, по данным на 14 мая, коронавирусом по всему миру заразились 4 350 026 (87 975 за сутки).

Кроме того, ВОЗ заявила о пяти методах лечения коронавируса, позволяющие облегчить протекание болезни.



Тем временем ООН заявила, что коронавирус может превратиться в проблему десятилетия с голодом и терроризмом.

Также В ВОЗ предупредили, что COVID-19 может вернуться, если быстро закончить карантин