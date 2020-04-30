В США 30 млн человек потеряли работу из-за коронавируса

В США из-за пандемии коронавируса за последние шесть недель потеряли работу более 30 миллионов человек. Только за прошлую неделю (до 25 апреля) заявки на пособие по безработице подали 3,84 миллиона человек. Об этом пишет DW со ссылкой на министерство труда США.

Сообщается, что по сравнению с прошлыми неделями этот показатель несколько снизился. Например, за неделю до 18 апреля количество безработных в США выросло на 4,427 миллиона человек, за неделю до 11 апреля - на 5,2 миллиона человек, а за неделю до 4 апреля - на 6,6 миллиона человек.

Эти данные указывают на катастрофические последствия пандемии для США. К концу марта 2020 году количество первичных заявок безработных не превышала 100 000 на неделю, а всего до начала кризиса пособие по безработице в стране получали 1,7 миллиона человек.



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