На Порошенко завели дело о госизмене из-за "пленок Деркача", — СМИ

Офис генпрокурора внес в Единый реестр досудебных расследований сведения по "пленках Деркача", на которых якобы бывший президент Петр Порошенко и экс-вице-президент США Джо Байден.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на свои источники в Офисе генпрокурора.



Расследование начато по ч. 1 ст. 111 (Государственная измена) и ч.2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК.

К материалам производства приобщат предоставленную нардепом Андреем Деркачем флешку с аудиозаписями, где звучат голоса, похожие на голоса пятого президента и лидера "Европейской солидарности" Петра Порошенко, бывшего вице-президента США Джо Байдена и экс-госсекретаря США Джона Керри.



Как сообщали Українські Новини, в обнародованных разговорах голос похожий на Порошенко сказал, что повысил тарифы на 100%, когда МВФ требовал на 75%.



Кроме того, на "пленках Деркача" Байден требовал от Порошенко сменить правительство и генпрокурора для получения транша МВФ.



Тем временем в Раде инициируют создание ВСК по записям Деркача о разговорах Байдена и Порошенко.