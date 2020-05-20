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20 мая 2020, среда, 08:51 228
Силовые структуры 2020-05-20T10:45:02+03:00
Українські Новини
На Порошенко завели дело о госизмене из-за "пленок Деркача", — СМИ

На Порошенко завели дело о госизмене из-за "пленок Деркача", — СМИ

Валерия Драгомирова
Госизмена, Джозеф Байден, Порошенко Петр, Пленки Деркача
Джозеф Байден и Петр Порошенко. Фото из открытых источников
Джозеф Байден и Петр Порошенко. Фото из открытых источников

Офис генпрокурора внес в Единый реестр досудебных расследований сведения по "пленках Деркача", на которых якобы бывший президент Петр Порошенко и экс-вице-президент США Джо Байден.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на свои источники в Офисе генпрокурора.

Расследование начато по ч. 1 ст. 111 (Государственная измена) и ч.2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК.

К материалам производства приобщат предоставленную нардепом Андреем Деркачем флешку с аудиозаписями, где звучат голоса, похожие на голоса пятого президента и лидера "Европейской солидарности" Петра Порошенко, бывшего вице-президента США Джо Байдена и экс-госсекретаря США Джона Керри.

Как сообщали Українські Новини, в обнародованных разговорах голос похожий на Порошенко сказал, что повысил тарифы на 100%, когда МВФ требовал на 75%. 

Кроме того, на "пленках Деркача" Байден требовал от Порошенко сменить правительство и генпрокурора для получения транша МВФ. 

Тем временем в Раде инициируют создание ВСК по записям Деркача о разговорах Байдена и Порошенко. 

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