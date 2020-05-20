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20 травня 2020, середа, 15:28 8
Суспільство 2020-05-20T16:00:02+03:00
Українські Новини
Міжобласні пасажирські перевезення відновлять на початку червня регулярні авіарейси - не раніше 15 червня

Міжобласні пасажирські перевезення відновлять на початку червня регулярні авіарейси - не раніше 15 червня

Ольга Фандорина
авіарейси, Пасажирські перевезення, Послаблення карантину, Перевезення

Кабінет Міністрів ввів адаптивний карантин і планує відновити міжобласні пасажирські перевезення на початку червня регулярні авіарейси - не раніше 15 червня.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в ході засідання уряду в середу, передають Українські Новини.

"Міжобласні перевезення ми поки що не відкриваємо. Ми домовилися, що це буде на початку червня, як тільки епідеміологічна ситуація це дозволить зробити", - сказав він.

При цьому Шмигаль зазначив, що Міністерство інфраструктури проведе роботу з перевізниками щодо умов відновлення діяльності за умови стабільної ситуації у всіх областях.

У разі сплеску захворюваності Covid-19 будуть вводиться локальні обмеження.

Також Шмигаль заявив, що регулярні авіарейси почнуть відновлювати після 15 червня, оскільки багато країн ще не відкрили свої аеропорти.

Раніше в МОЗ розповіли, що метро у Києві відкриють після оцінки епідситуації.

Тим часом, в Офісі президента заявили, що зитуация з коронавірусом у 8 областях не дозволяє запустити громадський транспорт.

З 22 травня у Києві має початися другий етап ослаблення карантину. Перед кожним рейсом транспорт повинен бути дезинфицирован, а особи з температурою вище 37,2 градусів або симптомами ГРВІ не будуть допущені до роботи.

У той же час приватні перевізники, зокрема власники маршрутних таксі в різних містах України, можуть підвищити тарифи на проїзд.

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