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20 мая 2020, среда, 13:22 205
Верховная Рада и партии 2020-05-20T15:00:03+03:00
Українські Новини
Рада отменила закон о продлении до 2022 права на досрочный выход женщин на пенсию

Рада отменила закон о продлении до 2022 права на досрочный выход женщин на пенсию

Елена Новикова
Пенсионеры, Пенсия, Выход на пенсию, Досрочный выход на пенсию
Пенсионное удостоверение. Фото: slovoidilo.ua
Пенсионное удостоверение. Фото: slovoidilo.ua

Верховная Рада отменила закон о продлении до 1 января 2022 года права на досрочный выход на пенсию женщин старше 55 лет при условии наличия 30 лет рабочего стажа при их увольнении с работы, в то время, как Владимир Зеленский прогнозирует надбавки к пенсиям в 2021 для пенсионеров старше 75 лет.

За принятие законопроекта №0972 с предложениями Президента проголосовали 264 депутата при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.

В 2015 году Рада продлила до 2022 года право на досрочный выход на пенсию женщин старше 55 лет с 30-летним рабочим стажем при увольнении с работы, однако бывший Президент Петр Порошенко ветировал соответствующие изменения из-за недостатка бюджетных средств.

Как сообщали Українські Новини, с начала этого месяца пенсии профинансировали на 29,7 млрд гривен.

Тем временем новую пенсионную систему в Украине запустят с октября: кого коснется и что изменит.

Кроме того, в Минсоцполитики пообещали еще два раза за год повысить пенсии.

Ранее на индексацию пенсий в мае и выплату пенсионерам по 1000 гривен планировали выделить 20 млрд. 

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