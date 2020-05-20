Рада отменила закон о продлении до 2022 права на досрочный выход женщин на пенсию

Верховная Рада отменила закон о продлении до 1 января 2022 года права на досрочный выход на пенсию женщин старше 55 лет при условии наличия 30 лет рабочего стажа при их увольнении с работы, в то время, как Владимир Зеленский прогнозирует надбавки к пенсиям в 2021 для пенсионеров старше 75 лет.

За принятие законопроекта №0972 с предложениями Президента проголосовали 264 депутата при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.

В 2015 году Рада продлила до 2022 года право на досрочный выход на пенсию женщин старше 55 лет с 30-летним рабочим стажем при увольнении с работы, однако бывший Президент Петр Порошенко ветировал соответствующие изменения из-за недостатка бюджетных средств.

Как сообщали Українські Новини, с начала этого месяца пенсии профинансировали на 29,7 млрд гривен.

Тем временем новую пенсионную систему в Украине запустят с октября: кого коснется и что изменит.