В Минсоцполитики пообещали еще два раза за год повысить пенсии

В 2020 году украинских пенсионеров ждет еще два повышения выплат в связи с изменением прожиточного минимума - с 1 июля и с 1 декабря. Об этом рассказала глава Министерства социальной политики Украины Марина Лазебная в интервью ZN.UA .

По словам министра, некоторые категории пенсионеров не попали под индексацию пенсий в мае, но повышение выплат в июле и декабре коснется и их.

"Им будут повышены пенсии с 1 июля и с 1 декабря. Все это будет делаться за средства Пенсионного фонда. Мы также вносим изменения в бюджет Пенсионного фонда, потому что сейчас упали поступления. Уменьшился фонд оплаты труда. Нам доведены показатели, и все фонды формируют изменения в бюджет", - рассказала министр.

Уточняется, что в госбюджете на 2020 год сформирован резервный фонд, который должен будет покрыть соответствующие расходы. При этом в правительстве отмечают, что параллельно будут рассматривать план восстановления украинской экономики.

В то время, как чтобы получать высокую пенсию в Украине, нужно иметь не только большой стаж (от 30 лет для женщин и от 35 лет для мужчин), но и до выхода на отдых получать высокую зарплату, в Украине пенсионерам проводят ежегодныю индексацию выплат. Ее обещали провести с марта, однако затем перенесли эту дату на 1 мая. Более 8 млн пенсионеров в мае получат повышенную пенсию, а несколько миллионов человек индексация не затронет