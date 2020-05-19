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19 мая 2020, вторник, 16:59 13
Финансы 2020-05-19T17:30:02+03:00
Українські Новини
С начала месяца пенсии профинансировали на 29,7 млрд грн, — Пенсионный фонд

С начала месяца пенсии профинансировали на 29,7 млрд грн, — Пенсионный фонд

Кира Молчанова
Пенсионный фонд, Финансирование, Май, Финансирование пенсий
Деньги.
Деньги.

С начала мая Пенсионный фонд Украины направил 29,7 млрд гривен на пенсии, а 19 мая эта сумма составила 1,6 млрд грн, в то время, как 18 мая она была 2,1 млрн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда в Facebook.

"Выплата пенсий будет проведена в определенную каждому пенсионеру дату выплаты в установленном порядке: пенсия будет зачислена на ваш счет в банке, а тем, кто выбрал АО "Укрпочта", пенсии доставят почтальоны домой", - говорится в сообщении.

Также в ведомстве опубликовали соответствующую инфографику.

Как сообщали Українські Новини, пенсионный фонд начал финансировать пенсии за май.

Ранее на индексацию пенсий в мае и выплату пенсионерам по 1000 гривен планировали выделить 20 млрд. 


Тем временем пенсии в 2020 повысят еще дважды, а минимальные пенсионные выплаты до декабря вырастут до 1769 гривен.

Верховная Рада отказалась ввести социальную помощь одиноким пенсионерам, которые достигли 80-летнего возраста и нуждаются в постороннем уходе.

Ранее в Минсоцполитики пообещали еще два раза за год повысить пенсии.

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