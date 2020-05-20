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20 травня 2020, середа, 13:31 30
Верховна Рада і партії 2020-05-20T15:30:03+03:00
Українські Новини
Рада скасувала закон про продовження до 2022 права на достроковий вихід на пенсію жінок

Рада скасувала закон про продовження до 2022 права на достроковий вихід на пенсію жінок

Елена Новикова
Пенсіонери, пенсія, Достроковий вихід на пенсію, вихід на пенсію
Пенсійне посвідчення. Фото: slovoidilo.ua
Пенсійне посвідчення. Фото: slovoidilo.ua

Верховна Рада скасувала закон про продовження до 1 січня 2022 року права на достроковий вихід на пенсію жінок старше 55 років за умови наявності 30 років робочого стажу при їх звільненні з роботи, в той час, як Володимир Зеленський прогнозує надбавки до пенсій у 2021 для пенсіонерів старше 75 років.

За ухвалення законопроекту №0972 з пропозиціями Президента проголосували 264 депутати при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

В 2015 році Рада продовжила до 2022 року право на достроковий вихід на пенсію жінок старше 55 років з 30-річним стажем робочим при звільненні з роботи, однак колишній Президент Петро Порошенко ветував відповідні зміни через нестачу бюджетних коштів.

Як повідомляли Українські Новини, з початку цього місяця пенсії профінансували на 29,7 млрд гривень.

Тим часом нову пенсійну систему в Україні запустять з жовтня: кого торкнеться і що змінить.

Крім того, у Мінсоцполітики пообіцяли ще два рази за рік підвищити пенсії.

Раніше на індексацію пенсій у травні та виплату пенсіонерам по 1000 гривень планували виділити 20 млрд.

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