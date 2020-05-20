Рада скасувала закон про продовження до 2022 права на достроковий вихід на пенсію жінок

Верховна Рада скасувала закон про продовження до 1 січня 2022 року права на достроковий вихід на пенсію жінок старше 55 років за умови наявності 30 років робочого стажу при їх звільненні з роботи, в той час, як Володимир Зеленський прогнозує надбавки до пенсій у 2021 для пенсіонерів старше 75 років.

За ухвалення законопроекту №0972 з пропозиціями Президента проголосували 264 депутати при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

В 2015 році Рада продовжила до 2022 року право на достроковий вихід на пенсію жінок старше 55 років з 30-річним стажем робочим при звільненні з роботи, однак колишній Президент Петро Порошенко ветував відповідні зміни через нестачу бюджетних коштів.

Як повідомляли Українські Новини, з початку цього місяця пенсії профінансували на 29,7 млрд гривень.

Тим часом нову пенсійну систему в Україні запустять з жовтня: кого торкнеться і що змінить.