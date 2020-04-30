Пенсионный фонд начал финансировать пенсии за май

Пенсионный фонд Украины, согласно утвержденному графику, в среду, 29 апреля, начал финансирование пенсий за май, в то время, как в Министерстве социальной политики сообщили, что с мая пенсию на 11% проиндексируют 8,4 млн пенсионеров.

Об этом говорится в сообщении Пенсионного фонда Украины (ПФУ) в социальной сети Facebook.

В ПФУ сообщили, что уже направили на пенсионные выплаты 689,6 миллиона гривен.

Выплата пенсий в мае будет проведена в определенную каждому пенсионеру дату выплаты в установленном порядке. Деньги пенсионеры смогут получить через счет в банке, а тем, кто выбрал АО "Укрпочта", пенсии доставят почтальоны домой.

Финансирование пенсий за май. Инфографика: ПФУ

Как сообщали Українські Новини, в мае пенсионерам обещают сразу три повышения пенсий.

Ранее на индексацию пенсий в мае и выплату пенсионерам по 1000 гривен планировали выделить 20 млрд.

Министерство социальной политики 23 апреля начало выплаты единоразовой денежной помощи в размере 1 тыс. гривен пенсионерам с пенсией менее 5 тыс. гривен и гражданам, получающим государственную социальную помощь в связи с инвалидностью и по возрасту вместо пенсии.