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30 апреля 2020, четверг, 06:00 82
Политика 2020-04-30T06:00:01+03:00
Українські Новини
Пенсионный фонд начал финансировать пенсии за май

Пенсионный фонд начал финансировать пенсии за май

Ярина Вацяк
Пенсии, Пенсионеры, Пенсионный фонд, ПФУ, Пенсия, Пенсионный фонд Украины, пенсия в Украине, Финансирование пенсий
Пенсия
Пенсия

Пенсионный фонд Украины, согласно утвержденному графику, в среду, 29 апреля, начал финансирование пенсий за май, в то время, как в Министерстве социальной политики сообщили, что с мая пенсию на 11% проиндексируют 8,4 млн пенсионеров.

Об этом говорится в сообщении Пенсионного фонда Украины (ПФУ) в социальной сети Facebook.

В ПФУ сообщили, что уже направили на пенсионные выплаты 689,6 миллиона гривен.

Выплата пенсий в мае будет проведена в определенную каждому пенсионеру дату выплаты в установленном порядке. Деньги пенсионеры смогут получить через счет в банке, а тем, кто выбрал АО "Укрпочта", пенсии доставят почтальоны домой.

Финансирование пенсий за май. Инфографика: ПФУФинансирование пенсий за май. Инфографика: ПФУ

Как сообщали Українські Новини, в мае пенсионерам обещают сразу три повышения пенсий.

Ранее на индексацию пенсий в мае и выплату пенсионерам по 1000 гривен планировали выделить 20 млрд. 

Министерство социальной политики 23 апреля начало выплаты единоразовой денежной помощи в размере 1 тыс. гривен пенсионерам с пенсией менее 5 тыс. гривен и гражданам, получающим государственную социальную помощь в связи с инвалидностью и по возрасту вместо пенсии.

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