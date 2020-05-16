Индексации пенсий в 2020 больше не будет, но выплаты повысят еще дважды: кому и когда

В то время, как Рада отказалась ввести соцпомощь для одиноких пенсионеров, достигших 80 лет, в Украине в мае 2020 года произошла индексация песий. При этом сумма прибавки рассчитывалась для всех индивидуально. В среднем пенсии по стране выросли на 280 гривне, но у двух категорий пенсионеров размер пенсии не изменился.

Об этом в эфире "Суспільного" сообщила замначальника главного управления Пенсионного фонда Елена Бойко.

По словам чиновницы, после перерасчета пенсионеры должны были получить прибавку не менее 100 гривен, а точная ее сумма повышения выплат зависит от коэффициентов зарплаты и стажа. При этом при повышении на 11% не учитывались определенные повышения и доплаты. Однако некоторым категориям украинцев пенсии не повысили.

"Не были повышены пенсии пенсионерам, у которых средняя константа выше, чем предусмотрено правительственным постановлением. Если до сих пор такой показатель составлял 4404 гривны, увеличив его на 11%, средний стал составлять 4778 гривен. Итак, у тех пенсионеров, которые выходили на пенсию в прошлом году, показатель выше, и по таким делам перерасчет не произведен", - сказала Бойко.

Также, по словам Бойко, не индексировались пенсии, выдаваемые по спецзаконам. В то же время, чиновница утверждает, что сейчас проводится их оценка в соответствии с законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", поэтому пенсионеры, попадающие под эту категорию, должны получить повышение до 25 мая.

При этом индексация пенсий происходит только раз в году, поэтому до конца 2020-го они больше проводиться не будут.

В то же время, Пенсионный фонд анонсировал еще два повышения выплат до конца года. Так, в Украине с 1 июля 2020 года повысится прожиточный минимум, что повлечет за собой повышение отдельных видов пенсий.

По данным ПФУ, минимальная выплата гражданам вырастет до 2118 гривен, при этом размер минимальной пенсии вырастет на 74 гривны и будет составлять 1712 гривен. На данный момент такую пенсию в Украине получают 80 тысяч человек — 0,7% от общего числа — они достигли пенсионного возраста, однако не набрали достаточное количество лет стажа для получения пенсии.

Индексация пенсий в мае.

А в декабре размер минимальной пенсии в Украине вырастет еще на 57 грн - до 1769 грн.

Кроме того, в связи с повышением минималки перечислить пенсионерам должны и выплаты за сверхнормативный стаж.

Так, каждый пенсионер, имеющий стаж более 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин, получает 1% надбавки от минимальной пенсии за каждый "лишний" год. На сегодня это 16,38 грн.

С 1 июля надбавка составит уже 17,12 грн, а с 1 декабря - 17,69 грн. Заметим, что такую сумму дополнительно начислять за каждый год сверхнормативного стажа.

Ранее министр соцполитики Марина Лазебная отметила, что о пенсионерах, которых в мае не коснулась индексация, помнят.

"Есть такие категории пенсионеров, которые не подпадают под индексацию в мае. Им будут повышены пенсии с 1 июля и с 1 декабря. Все это будет делаться за счет Пенсионного фонда", – отметила руководительница Минсоцполитики.

Напомним, чтобы получать высокую пенсию в Украине, нужно иметь не только большой стаж (от 30 лет для женщин и от 35 лет для мужчин), но и до выхода на отдых получать высокую зарплату, в Украине пенсионерам проводят ежегодныю индексацию выплат. Ее обещали провести с марта, однако затем перенесли эту дату на 1 мая. Более 8 млн пенсионеров в мае получат повышенную пенсию, а несколько миллионов человек индексация не затронет

Ранее в Минсоцполитики пообещали еще два раза за год повысить пенсии.