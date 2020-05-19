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19 травня 2020, вівторок, 16:59 12
Фінанси 2020-05-19T19:15:03+03:00
Українські Новини
З початку місяця пенсії профінансували на 29,7 млрд гривень, — Пенсійний фонд

З початку місяця пенсії профінансували на 29,7 млрд гривень, — Пенсійний фонд

Кира Молчанова
Пенсії, Пенсійний фонд, Пенсійний фонд України, фінансування пенсій
Гроші.
Гроші.

З початку травня Пенсійний фонд України надіслав 29,7 млрд гривень на пенсії, а 19 травня ця сума склала 1,6 млрд грн, в той час, як 18 травня вона була 2,1 млрн гривень.

Про це повідомляє пресслужба Пенсійного фонду в Facebook.

"Виплата пенсій буде проведена в певну кожному пенсіонеру дату виплати в установленому порядку: пенсія буде зарахована на ваш рахунок в банку, а тим, хто вибрав АТ "Укрпошта", пенсії листоноші доставлять додому", - йдеться в повідомленні.

Також у відомстві опублікували відповідну інфографіку.

Як повідомляли Українські Новини, пенсійний фонд почав фінансувати пенсії за травень.

Раніше на індексацію пенсій у травні та виплату пенсіонерам по 1000 гривень планували виділити 20 млрд. Тим часом пенсії в 2020 підвищать ще двічі, а мінімальні пенсійні виплати до грудня зростуть до 1769 гривень.

Верховна Рада відмовилася ввести соціальну допомогу одиноким пенсіонерам, які досягли 80-річного віку і потребують стороннього догляду.

Раніше в Мінсоцполітики пообіцяли ще два рази за рік підвищити пенсії.

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