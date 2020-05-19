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  • Пенсионный фонд направил на финансирование майских пенсий еще 2,1 миллиарда гривен
19 мая 2020, вторник, 05:30 876 Инфографика
Экономика 2020-05-19T07:45:02+03:00
Українські Новини
Пенсионный фонд направил на финансирование майских пенсий еще 2,1 миллиарда гривен

Пенсионный фонд направил на финансирование майских пенсий еще 2,1 миллиарда гривен

Надежда Комендантова
Пенсии, выплата пенсий, пенсии в Украине, Финансирование пенсий
Пенсия.
Пенсия.

После того, как Пенсионный фонд перед выходными направил еще 3,5 млрд гривен на пенсии, 18 мая, согласно утвержденному графику, Пенсионный фонд Украины направил еще 2,1 млрд гривень на выплату пенсий мая.

Об этом сообщает ПФУ в Facebook.

"18 мая 2020 года Пенсионный фонд Украины, согласно утвержденному графику, продолжает финансирование пенсий мая. На пенсионные выплаты направлено 2,1 миллиарда гривень", - говорится в сообщении.

Как отмечается, с начала месяца ПФУ профинансировал пенсий на сумму 28,1 миллиарда гривень.

В фонде напоминают, что выплата пенсий будет проведена в назначенную каждому пенсионеру дату выплаты в установленном порядке: пенсию зачислят на счет в банке, а тем, кто избрал АО "Укрпочта", пенсии почтальоны доставят домой.

Как сообщали Українські Новини, пенсионный фонд начал финансировать пенсии за май.

Ранее на индексацию пенсий в мае и выплату пенсионерам по 1000 гривен планировали выделить 20 млрд. 

Тем временем пенсии в 2020 повысят еще дважды, а минимальные пенсионные выплаты до декабря вырастут до 1769 гривен.

 

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