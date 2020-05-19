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19 мая 2020, вторник, 15:10 48
Верховная Рада и партии 2020-05-19T16:15:01+03:00
Українські Новини
Рада направила на повторное первое чтение законопроект о медиа

Рада направила на повторное первое чтение законопроект о медиа

Ярина Вацяк
Верховная Рада, Голосование, Законопроект о медиа
Рада
Рада

Верховная Рада направила на повторное первое чтение законопроект №2693 о медиа, который ранее попросил разработать Владимир Зеленский.

За направление документа на повторное первое чтение проголосовали 278 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.

Таким образом, парламентарии направили законопроект в комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики для подготовки на повторное первое чтение, чтобы на базе основного и альтернативного законопроектов подготовить новую редакцию проекта закона о СМИ, с учетом замечаний и предложений экспертов Совета Европы, ведущих ассоциаций медийной индустрии и общественных организаций медийной сферы.

Отправленная на доработку редакция законопроекта предусматривала законодательное закрепление требования к журналисту придерживаться Кодекса этики журналиста, который планировался приниматься при участии Национального совета по телевидению и радиовещанию.

Также документом предлагалось передать Нацсовету по телевидению и радиовещанию контроль над всеми медиа, включая онлайн-медиа и платформы общего доступа к информации.

Так, предусматривалось, что Нацсовет будет иметь право требовать от печатных и онлайн-медиа устранять нарушения, накладывать на них штрафы, а также через суд требовать лишить СМИ лицензии на вещание и блокировать медийные сайты.

Также Нацсовет должен был кроме лицензирования телерадиокомпаний проводить регистрацию СМИ.

Также документом предлагалось запретить распространение материалов, в которых создается позитивный образ лиц из высшего руководства СССР, УССР, союзных и автономных республик, а также руководства коммунистической партии, начиная от должности секретаря районного комитета, а также работников советских органов госбезопасности.

Также предлагалось запретить распространение порнографии, программ, в которых оказываются услуги гадания и ворожбы и платные услуги в сфере нетрадиционной и народной медицины.

Также законопроект предлагал запрет на распространение в медиа на период агрессии против Украины материалов с популяризацией и пропагандой органов власти, должностных лиц страны-агрессора (России) и контролируемых ею организаций.

Также предлагалось запретить позитивное освещение российских органов власти, информация должна подаваться с соблюдением принципов объективности и сбалансированности.

Как сообщали Українські Новини, ранее гуманитарный комитет Верховной Рады вернул на доработку скандальный законопроект о медиа.

Ранее комитет Ткаченко похвастался, что работает над законопроектом о медиа, усиливающим давление власти на СМИ.

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