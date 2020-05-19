С сегодняшнего дня в Киеве организованы дополнительные автобусные маршруты

В то время, как Кабмин намерен разрешить работу общественного транспорта с 22 мая, со вторника, 19 мая, будут организованы дополнительные специальные рейсы автобусных маршрутов. Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Александр Густелев, говорится в сообщении "Киевпастранс".

По результатам анализа перевозок пассажиров запускаются еще три рейса автомобильного транспорта. Они будут двигаться по маршрутам:

№ 37 - Станция метро "Святошин"- жилой массив Западный (с. Чайки);

№ 42 - Улица Митрополита Андрея Шептицкого - улица Елизаветы Чавдар;

№ 104 - Бортничи - станция метро "Харьковская"

"Организация указанных рейсов удовлетворит потребность в перевозках жителей отдаленных микрорайонов столицы, таких как Чайки и Бортничи, а также улучшит транспортное сообщение между Днепровским и Дарницким районами", - говорится в сообщении.

В "Киевпастранс" напомнили, что проезд в общественном транспорте и в дальнейшем происходит при наличии спецбилетов и средств индивидуальной защиты.



Как сообщали Українські Новини, с 12 мая в Киеве курсируют дополнительные маршруты.



Ранее в Киеве утром образовалась огромная очередь на остановке автобуса.