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19 мая 2020, вторник, 08:22 1005
Общество 2020-05-19T11:00:03+03:00
Українські Новини
С сегодняшнего дня в Киеве организованы дополнительные автобусные маршруты

С сегодняшнего дня в Киеве организованы дополнительные автобусные маршруты

Валерия Драгомирова
Киев, Автобусы, Спецрейсы, Дополнительные автобусы
Транспорт. Фото: Информатор
Транспорт. Фото: Информатор

В то время, как Кабмин намерен разрешить работу общественного транспорта с 22 мая, со вторника, 19 мая, будут организованы дополнительные специальные рейсы автобусных маршрутов. Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Александр Густелев, говорится в сообщении "Киевпастранс".

По результатам анализа перевозок пассажиров запускаются еще три рейса автомобильного транспорта. Они будут двигаться по маршрутам:

№ 37 - Станция метро "Святошин"- жилой массив Западный (с. Чайки);

№ 42 - Улица Митрополита Андрея Шептицкого - улица Елизаветы Чавдар;

№ 104 - Бортничи - станция метро "Харьковская"

"Организация указанных рейсов удовлетворит потребность в перевозках жителей отдаленных микрорайонов столицы, таких как Чайки и Бортничи, а также улучшит транспортное сообщение между Днепровским и Дарницким районами", - говорится в сообщении. 

В "Киевпастранс" напомнили, что проезд в общественном транспорте и в дальнейшем происходит при наличии спецбилетов и средств индивидуальной защиты.


Как сообщали Українські Новини, с 12 мая в Киеве курсируют дополнительные маршруты

Ранее в Киеве утром образовалась огромная очередь на остановке автобуса. 

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