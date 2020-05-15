Киев "застрял" в километровых пробках: движение парализовано

Киев в пятницу вечером, 15 мая, сковали 8-бальные пробки, которые наблюдались в утром в конце рабочей недели. Необходимо отметить, что пробки в столице начались сразу после осбаления карантина. Это связано с отсутствием необходимого количества общественного транспорта, чтобы киевляне смогли добраться на работу. Также на дорогах произошло множество ДТП.

Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервисов мониторинга пробок.

Кроме того, причиной пробок на некоторых лицах стали ремонтные работы.

Так, согласно данным Google-карт, пробки образовались на большинстве центральных улиц, на Окружной дороге. Несколько ДТП произошло на Набережно-Крещатицкой и Гаванском мосте.

Из-за ДТП стоят также мост Метро и Патона в сторону Левого берега.

Пробки в Киеве. карта: Google-maps

Также уже трациционно в конце рабочего дня стоит проспект Победы на всем протяжении из центра до метро Святошино.

Пробки в Киеве. карта: Google-maps

Как сообщали Українські Новини, в Киеве после ослабления карантина влетели цены на такси ввиду популярности этого вида транспорта: с 12 мая цены на услуги такси увеличились минимум в 1,5 раза. Киевляне отмечают, что цены на поездку в центр города стали больше на 150%, а поездка из окраины в окраину обойдется более, чем в 300 гривен. Службы такси Киева объясняют повышение цен увеличением автомобильного трафика и повышением спроса на услуги.

Тем временем, мэр Киева Виталий Кличко просит Кабмин возобновить работу общественного транспорта в столице после 22 мая, а метрополитена с 25 мая.

Также с понедельника, 18 мая, въезд крупногабаритного и крупногрузового транспорта в столицу будет ограничен.