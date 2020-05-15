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15 мая 2020, пятница, 18:00 1118
Транспорт 2020-05-15T18:02:31+03:00
Українські Новини
Киев "застрял" в километровых пробках: движение парализовано

Киев "застрял" в километровых пробках: движение парализовано

Надежда Комендантова
Пробки, заторы, Пробки в Киеве, Пробки в столице
Пробки в Киеве. карта: Google-maps
Пробки в Киеве. карта: Google-maps

Киев в пятницу вечером, 15 мая, сковали 8-бальные пробки, которые наблюдались в утром в конце рабочей недели.  Необходимо отметить, что пробки в столице начались сразу после осбаления карантина. Это связано с отсутствием необходимого количества общественного транспорта, чтобы киевляне смогли добраться на работу. Также на дорогах произошло множество ДТП. 

Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервисов мониторинга пробок.

Кроме того, причиной пробок на некоторых лицах стали ремонтные работы.

Так, согласно данным Google-карт, пробки образовались на большинстве центральных улиц, на Окружной дороге. Несколько ДТП произошло на Набережно-Крещатицкой и Гаванском мосте. 

Из-за ДТП стоят также мост Метро и Патона в сторону Левого берега.

Пробки в Киеве. карта: Google-mapsПробки в Киеве. карта: Google-maps

Также уже трациционно в конце рабочего дня стоит проспект Победы на всем протяжении из центра до метро Святошино. 

Пробки в Киеве. карта: Google-mapsПробки в Киеве. карта: Google-maps

Как сообщали Українські Новини, в Киеве после ослабления карантина влетели цены на такси ввиду популярности этого вида транспорта: с 12 мая цены на услуги такси увеличились минимум в 1,5 раза. Киевляне отмечают, что цены на поездку в центр города стали больше на 150%, а поездка из окраины в окраину обойдется более, чем в 300 гривен. Службы такси Киева объясняют повышение цен увеличением автомобильного трафика и повышением спроса на услуги.

Тем временем, мэр Киева Виталий Кличко просит Кабмин возобновить работу общественного транспорта в столице после 22 мая, а метрополитена с 25 мая.

Также с понедельника, 18 мая, въезд крупногабаритного и крупногрузового транспорта в столицу будет ограничен. 

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