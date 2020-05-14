"Киевский метрополитен" готов возобновить работу 25 мая. Что делать с проездными за март и апрель

Коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" готов возобновить работу пассажирских перевозок 25 мая.

Об этом Українським Новинам сообщила заместитель начальника "Киевского метрополитена" Наталья Макогон.

"После принятия решения мы сразу готовы возобновить работу. Если нам разрешат с 25 (мая), то мы соответственно запустимся с 25", - сказала она.

Макогон сообщила, что "Киевский метрополитен" ожидает принятия соответствующего решения именно от Кабинета Министров, который и остановил пассажирские перевозки в киевском метро.

По ее словам, в этом решении будет алгоритм работы метро, который "Киевский метрополитен" готов исполнять.

"На сегодняшний день отрабатывается юридический механизм касательно компенсации тем, у кого были проездные на март или апрель", - отметила она.

По ее словам, вопрос о получении компенсации будет решен к возобновлению работы метро.

"Те, у кого зеленые карточки, смогут использовать свои поездки, те, у кого есть жетоны, смогут использовать их некоторое время", - добавила она.

Макогон отметила, что "Киевский метрополитен" не останавливал свою работу, были остановлены только пассажирские перевозки, но предприятие продолжало проводить ремонтные работы, обслуживать инфраструктуру.

Как сообщали Українськi Новини, 13 мая мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации (КГГА) Виталий Кличко просил Кабмин возобновить работу киевского метрополитена с 25 мая.

7 мая Офис Президента заявил, что из-за нестабильной ситуации с распространением коронавируса метрополитен не может быть открыт до 22 мая.