Минздрав обнародовал проект рекомендаций относительно работы детских садов в период карантина

В то время, как Кабинет Министров намерен продлить карантин после 22 мая, Министерство здравоохранения обнародовало проект рекомендаций относительно работы детских садов в период карантина, которые, по мнению министра здравоохранения Максима Степанова могут открыться с 22 мая.

Проект документа размещен на сайте министерства для общественного обсуждения согласно распоряжению главного государственного санитарного врача №32 от 18 мая, передают Українськi Новини.

Согласно проекту, перед началом рабочего дня всем сотрудникам нужно будет пройти измерение температуры.

Работники, у которых температура оказалась выше 37,2 градуса или которые имеют признаки острого респираторного заболевания (ОРЗ), не допускаются к работе.

Измерение температуры детям проводят при входе в садик и потом каждые 4 часа со внесением показателей в соответствующий журнал.

Если у ребенка температура оказалась выше 37,2 градуса при входе в садик, то он не допускается к посещению.

Если же повышение температуры зафиксировано в течении дня, то ребенок изолируется с информированием медработника и родителей.

Утренний прием в учреждение осуществляется воспитателем на территории садика, однако вне здания.

Родители или сопровождающие ребенка лица должны использовать маску или респиратор.

На входе в садик нужно будет организовать место для обработки рук спиртосодержащим антисептиком.

На период карантина будет рекомендовано отдавать приоритет занятиям на открытом воздухе, ограничить занятия и игры, которые предусматривают непосредственный физический контакт между детьми и сотрудниками садика, ограничить сенсорные занятия и игры, переформатировать размещение детей в комнатах для занятий так, чтобы обеспечить максимальное дистанцирование.

Будет запрещено использование многоразовых полотенец, мягких игрушек, ковров с длинным ворсом, проведение массовых мероприятий при участии детей с более, чем одной группы, и при присутствии зрителей.

Администрация садика должна обеспечить запас средств индивидуальной защиты для сотрудников минимум на 5 дней, дезинфекцию помещений и поверхностей каждые 2 часа, постоянное наличие жидкого мыла, антисептиков и бумажных полотенец, централизованный сбор использованных средств индивидуальной защиты (урны или контейнеры должны быть недоступны для детей), поочередное проветривание помещений в течении дня.

Как сообщали Українськi Новини, ранее заместитель министра здравоохранения и главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, при каких условиях возможно возобновление работы детсадов в Украине после карантина.

Также до введения карантина в школах и детсадах Киева детям измеряли температуру каждое утро.

Также киевские власти запустили онлайн детский сад с 20 апреля и на период карантина в то время, как в Украине с 6 апреля стартовал проект "Всеукраинская школа онлайн".

Министр здравоохранения Максим Степанов заявляет, что с 22 мая могут возобновиться спортивные состязания, работа общественного транспорта и открыться гостиницы и детские сады.





