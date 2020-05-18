МОЗ оприлюднило проєкт рекомендацій щодо роботи дитячих садків у період карантину

Міністерство охорони здоров'я оприлюднило проєкт рекомендацій щодо роботи дитячих садків у період карантину.

Проєкт документа розміщено на сайті міністерства для громадського обговорення відповідно до розпорядження головного державного санітарного лікаря №32 від 18 травня, передають Українські Новини.

Згідно з проєктом, перед початком робочого дня всім співробітникам потрібно буде пройти вимірювання температури.

Працівники, у яких температура виявилася вище 37,2 градуса або які мають ознаки гострого респіраторного захворювання (ГРЗ), не допускаються до роботи.

Вимірювання температури дітям проводять при вході в садок і потім кожні 4 години з внесенням показників до відповідного журналу.

Якщо у дитини температура виявилася вище 37,2 градуса при вході в садок, то вона не допускається до відвідування.

Якщо ж підвищення температури зафіксовано впродовж дня, дитина ізолюється з інформуванням медпрацівника і батьків.

Ранковий прийом до установи здійснюється вихователем на території садка, однак поза будівлею.

Батьки або особи, що супроводжують дитину, повинні використовувати маску або респіратор.

На вході в садок потрібно організувати місце для обробки рук спиртовмісним антисептиком.

На період карантину буде рекомендовано віддавати пріоритет заняттям на відкритому повітрі, обмежити заняття та ігри, які передбачають безпосередній фізичний контакт між дітьми і співробітниками садка, обмежити сенсорні заняття та ігри, переформатувати розміщення дітей в кімнатах для занять так, щоб забезпечити максимальне дистанціювання.

Буде заборонено використання багаторазових рушників, м'яких іграшок, килимів з довгим ворсом, проведення масових заходів за участю дітей з більш, ніж однієї групи, і за присутності глядачів.

Адміністрація садочка має забезпечити запас засобів індивідуального захисту для працівників мінімум на 5 днів, дезінфекцію приміщень і поверхонь кожні 2 години, постійну наявність рідкого мила, антисептиків і паперових рушників, централізований збір використаних засобів індивідуального захисту (урни або контейнери мають бути недоступні для дітей), почергове провітрювання приміщень протягом дня.

Нагадаємо, до введення карантину в школах і дитсадках Києва дітям вимірювали температуру щоранку.

Також київська влада запустили онлайн дитячий садок з 20 квітня і на період карантину в той час, в Україні з 6 квітня стартував проект "Всеукраїнська школа онлайн".

А після того, як у столичній Нацполиции заявили, що в Куренівському районі за анонімною наводкою "накрили" приватний дитсадок, батьки дітей створили групу в соцмережі Facebook у підтримку господарів нелегально садка і стверджують, що колишній чиновник, який живе по сусідству, звернувся до правоохоронців із-за того, що йому заважають діти.