В Египте усиливают карантин из-за коронавируса

В Египте, где ранее разрешили открыть гостиницы для местных отдыхающих, заявили об усилении карантинных мер, которые будут действовать в течение шести дней в рамках противодействия коронавирусу. Об этом передает агентство Xinhua.

В частности, ограничения будут действовать на период мусульманского праздника Аль ад-Фитр.

Как заявил премьер-министр Египта Мустафа Мадбоулу, более строгие ограничительные меры будут введены с 24 мая.

На протяжении этого времени начало комендантского часа будет перенесено с 21:00 на 17:00. Также закроются все торговые центры, магазины, рестораны, парки и пляжи. Кроме этого, в период праздника не будет ходить общественный транспорт.

Как сообщали Українські Новини, тем временем, Европа практически пережила пик эпидемии коронавируса. Некоторе страны открывают внутренние границы.

Ранее из-за коронавируса Египет продлил чрезвычайное положение на 3 месяца.

До этого Египет закрыл авиасообщение с другими странами из-за коронавируса.

Тем временем, до окончания ослабленного карантина в Украине осталось 4 дня.