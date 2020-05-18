В Египте усиливают карантин из-за коронавируса

В Египте, где ранее разрешили открыть гостиницы для местных отдыхающих, заявили об усилении карантинных мер, которые будут действовать в течение шести дней в рамках противодействия коронавирусу. Об этом передает агентство Xinhua. В частности, ограничения будут действовать на период мусульманского праздника Аль ад-Фитр. Как заявил премьер-министр Египта Мустафа Мадбоулу, более строгие ограничительные меры будут введены с 24 мая. На протяжении этого времени начало комендантского часа будет перенесено с 21:00 на 17:00. Также закроются все торговые центры, магазины, рестораны, парки и пляжи. Кроме этого, в период праздника не будет ходить общественный транспорт. Как сообщали Українські Новини, тем временем, Европа практически пережила пик эпидемии коронавируса. Некоторе страны открывают внутренние границы. Ранее из-за коронавируса Египет продлил чрезвычайное положение на 3 месяца. До этого Египет закрыл авиасообщение с другими странами из-за коронавируса. Тем временем, до окончания ослабленного карантина в Украине осталось 4 дня.