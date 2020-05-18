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18 травня 2020, понеділок, 10:55 16
Світ 2020-05-18T12:00:02+03:00
Українські Новини
В Єгипті підсилюють карантин через коронавірус

В Єгипті підсилюють карантин через коронавірус

Елизавета Кесельман
Єгипет, Посилення карантину, Коронавірус в Єгипті
Єгипет. Фото: ru.wikipedia.org
Єгипет. Фото: ru.wikipedia.org

В Єгипті, де раніше дозволили відкрити готелі для місцевих відпочиваючих, заявили про посилення карантинних заходів, які будуть діяти протягом шести днів у рамках протидії коронавірусу. Про це передає агентство Xinhua.

Зокрема, обмеження будуть діяти на період мусульманського свята Аль ад-Фітр.

Як заявив прем'єр-міністр Єгипту Мустафа Мадбоулу, більш строгі обмежувальні заходи будуть введені з 24 травня.

Протягом цього часу початок комендантської години буде перенесено з 21:00 на 17:00. Також закриються всі торгові центри, магазини, ресторани, парки і пляжі. Крім цього, в період свята не буде ходити громадський транспорт.

Як повідомляли Українські Новини, тим часом, Європа практично пережила пік епідемії коронавірусу. Деякий країни відкривають внутрішні кордони.

Раніше через коронавірус Єгипет продовжив надзвичайний стан на 3 місяці.

До цього Єгипет закрив авіасполучення з іншими країнами через коронавірус.

Тим часом, до закінчення ослабленого карантину в Україні залишилося 4 дні.

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