Египет продлевает чрезвычайное положение из-за коронавируса еще на три месяца

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что снятие карантина в стране приведет к новой волне эпидемии. Такого же мнения придерживается президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, однако помимо этого, в стране продлили чрезвычайное положение и коммендантский час еще на три месца. Об этом передает Eg24.

Отмечается, что решение принято из-за угроз здоровью граждан. Соответствующий указ опубликован в официальной газете. Режим комендантского часа в ряде районов севера Синайского полуострова.

"Чрезвычайное положение объявляется на всей территории Египта на три месяца с 1:00 (по местному времени) 28 апреля... после рассмотрения точки зрения кабинета министров и ввиду опасных условий, связанных с безопасностью и здоровьем граждан", - говорится в указе.

Как сообщали Українські Новини, Япония решила ужесточить карантин, и в целях безопасности запретила въезд в страну гражданам из 14 государств, среди которых есть Украина.

Кроме того, из-за нарушения карантина Швеция закрывает общественные заведения.