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28 апреля 2020, вторник, 09:13 688
Мир 2020-04-28T09:18:41+03:00
Українські Новини
Египет продлевает чрезвычайное положение из-за коронавируса еще на три месяца

Египет продлевает чрезвычайное положение из-за коронавируса еще на три месяца

Елизавета Кесельман
Египет, Чрезвычайное положение, Продление карантина, коронавирус в Египте
Египет. Пирамиды. Фото: coraltravel.ua
Египет. Пирамиды. Фото: coraltravel.ua

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что снятие карантина в стране приведет к новой волне эпидемии. Такого же мнения придерживается президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, однако помимо этого, в стране продлили чрезвычайное положение и коммендантский час еще на три месца. Об этом передает Eg24.

Отмечается, что решение принято из-за угроз здоровью граждан. Соответствующий указ опубликован в официальной газете. Режим комендантского часа в ряде районов севера Синайского полуострова.

"Чрезвычайное положение объявляется на всей территории Египта на три месяца с 1:00 (по местному времени) 28 апреля... после рассмотрения точки зрения кабинета министров и ввиду опасных условий, связанных с безопасностью и здоровьем граждан", - говорится в указе.

Как сообщали Українські Новини, Япония решила ужесточить карантин, и в целях безопасности запретила въезд в страну гражданам из 14 государств, среди которых есть Украина.  

Кроме того, из-за нарушения карантина Швеция закрывает общественные заведения.

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