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17 мая 2020, воскресенье, 18:49 10
Европа 2020-05-17T18:50:20+03:00
Українські Новини
В Лондоне за "антикарантинные" протесты арестовали 19 человек

В Лондоне за "антикарантинные" протесты арестовали 19 человек

Надежда Комендантова
Великобритания, Протесты, Карантин, Коронавирус в Великобритании, протесты против каратина
Протесты в Великобритании. Фото: Reuters
Протесты в Великобритании. Фото: Reuters

В то время, как в Германии прошли многотысячные акции против карантина, британская полиция арестовала 19 человек в субботу за умышленное нарушение правил социального дистанцирования в знак протеста против коронавирусных ограничений.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Столичная полиция сообщила, что группа людей в Гайд-парке в центре Лондона протестовала против реакции правительства на пандемию COVID - 19 и игнорировала неоднократные просьбы разойтись.

"Относительно небольшая группа в Гайд-парке собралась вместе, чтобы выразить протест против ограничений в явное нарушениеуказаний, подвергая себя и других риску заражения", - говорится в заявлении Лоуренса Тейлора, заместителя помощника комиссара столичной полиции.

"Офицеры в очередной раз приняли взвешенный подход и попытались разогнать группу. Это привело к тому, что 19 человек были арестованы, а еще десять получили сообщение о фиксированном наказании", - сообщили в полиции.

В минувшее воскресенье премьер Великобритании Борис Джонсон изложил планы по ослаблению режима изоляции, и теперь людям в Англии разрешено встречаться с другими людьми в парках. Однако в соответствии с правилами социальная дистанция должна быть сохранена, и сборы больших групп не допускаются.

Напомним,  количество больных в мире продолжает расти. В Великобритании заболели уже 241 461 человек, из них за прошедшие сутки коронавирус подтвердили у 3 457 человек.

Несмотря на то, что президент США Дональд Трамп анонсировал об ослаблении карантинных условий в некоторых штатах, тысячи американцев вышли на акции протеста из-за ослабления карантина. 

В Украине также на Майдане представители малого бизнеса устроили "антикарантинную" акцию протеста.

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