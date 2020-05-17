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17 мая 2020, воскресенье, 09:56 266
Европа 2020-05-17T10:45:02+03:00
Українські Новини
В Германии прошли многотысячные акции против карантина

В Германии прошли многотысячные акции против карантина

Ярина Вацяк
Карантин, Акция протеста, Коронавирус, коронавирус в Германии

В то время, как количество больных в мире продолжает расти, в Германии в субботу, 16 мая, вновь прошли акции протеста против введенных в связи с коронавируса ограничений. На улице сразу нескольких крупных городов страны вышли тысячи людей. Самая многочисленная акция против карантинных ограничений состоялась в городе Штутгарт, пишет DW со ссылкой на AFP.

Здесь организаторы объявили сначала акцию на полмиллиона участников, однако власти города решили ограничить максимальное количество участников пятью тысячами. Но уже к началу акции собралось гораздо больше людей, чем разрешенные пять тысяч, поэтому для акции остальных приходилось отводили другой участок.

За соблюдением правопорядка наблюдали 500 сотрудников служб правопорядка.

Аналогичная акция прошла и в столице Баварии городе Мюнхене. Здесь для участия в мероприятии, проводимом на Терезиенвизе, - открытом пространстве, на котором традиционно проводят Октоберфест, были допущены тысячи человек. Сами организаторы акции заявили ранее участие 10 000 человек. По данным полиции, около толпы протестующих собралось "несколько сотен интересных".

Полицейские отмечают, что нередко наблюдалось "значительно меньше" расстояние между людьми, чем минимально допустимая социальная дистанция. Сами участники акции игнорировали правила безопасности и не реагировали на призывы полиции, которые звучали из громкоговорителей, говорится в сообщении мюнхенской полиции, опубликованном в соцсети Twitter.

Похожие акции прошли также в Берлине, Лейпциге, Франкфурте-на-Майне, Нюрнберге, Галле, Бремене и ряде других городов. Как отмечает информагентство dpa, в столице Германии на улицы вышли также много противников правых движений.

Во Франкфурте-на-Майне противники критиков карантина обвиняли последних в распространении "нацистской пропаганды". Всего на акции противников ограничений из-за коронавируса, а также их критиков собралось в целом в центре Франкфурта-на-Майне около 1,5 тысячи человек, сообщили в полиции города.

Акции протеста критиков введенных через коронавирус ограничений продолжаются в Германии уже несколько недель подряд.

Как сообщали Українські Новини, несмотря на то, что президент США Дональд Трамп анонсировал об ослаблении карантинных условий в некоторых штатах, тысячи американцев вышли на акции протеста из-за ослабления карантина. 

В Украине также на Майдане представители малого бизнеса устроили "антикарантинную" акцию протеста.

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